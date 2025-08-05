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Трамп пошутил о ядерном оружии на крыше Белого дома

19:49 687

Президент США Дональд Трамп, поднявшись на крышу зала для брифингов Белого дома, пошутил, что ищет место для размещения на территории комплекса ракет, в том числе с ядерными боеголовками, передает ТАСС.

Глава государства во вторник ознакомился с ходом идущих на территории своей вашингтонской резиденции строительных работ.

Американский лидер провел на крыше в сопровождении охраны и помощников в общей сложности около 20 минут. При этом он ответил на пару вопросов журналистов.

По свидетельству пресс-службы главы администрации США, Трамп осматривал с крыши место планируемого строительства бального (банкетного) зала Белого дома. О планах сооружения этого объекта стоимостью порядка $200 млн было официально объявлено на прошлой неделе. На днях были завершены строительные работы в Розовом саду Белого дома. Там вымостили плиткой площадку между цветочными клумбами.

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