Бейрут под охраной армии: Ливан готовится к решающему заседанию

Механизированные патрули ливанской армии разместились на основных площадях Бейрута перед заседанием правительства республики, на котором будет обсуждаться вопрос о разоружении неправительственных формирований, сообщает ТАСС.

По информации агентства, большое скопление военных заметно на проспекте Бишара Хури, который спускается в центр города, в районе развилки Эт-Туйюни и в квартале Рас-эн-Набаа.

Повышенные меры безопасности в городе приняты с целью предотвратить возможные столкновения на конфессиональной почве. Власти пошли на такой шаг после того, как сторонники шиитских движений «Амаль» и «Хезболла» провели марши на мотоциклах по улицам южных окраин Бейрута, скандируя лозунги в поддержку бойцов сопротивления.

Источники во дворце Баабда сообщили, что министры прибыли на заседание, которое пройдет под председательством президента республики. По их данным, пока отсутствуют министр финансов Джабер Ясин и министр труда Мухаммед Хайдар, которые представляют в правительстве шиитскую общину.