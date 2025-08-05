Беларусь может ввести военное положение из-за войны в Украине

Министерство обороны Беларуси инициировало изменения в законодательство о военном положении, предложив расширить перечень оснований для его введения на фоне продолжающейся войны России против Украины. Соответствующий законопроект направлен в Палату представителей и получил название «О внесении изменений в законы по вопросам обеспечения военной безопасности и обороны».

Документ предусматривает корректировку задач вооруженных сил, уточнение функций Генерального штаба, а также обновление перечня внешних угроз, при возникновении которых возможно введение режима военного положения.

Согласно тексту законопроекта, в качестве одного из оснований теперь рассматриваются акты вооруженной агрессии против Союзного государства, в состав которого входят Беларусь и Россия. Это означает, что Минск сможет объявить военное положение не только при прямой угрозе собственной безопасности, но и в случае атак на территорию России, если они будут расценены как угроза всему Союзному государству.

Таким образом, инициатива может создать юридические предпосылки для официального объявления военного положения в Беларуси даже в случае военных действий за пределами ее территории, что способно повлиять на общий уровень напряженности и стабильности в регионе.