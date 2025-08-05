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В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
Новость дня
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти

МЧС и МВД обратились к населению

20:54 1283

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана сделали совместное заявление по поводу пожарной безопасности.

В заявлении говорится, что в целях обеспечения экологической безопасности на всей территории страны, в том числе на освобожденных от оккупации территориях, МЧС и МВД ведут непрерывную работу в области предупреждения и ликвидации пожаров.

«С учетом того, что жаркая и засушливая погода в летний сезон создает повышенную угрозу возникновения пожаров в лесах и на открытых территориях, призываем всех строго соблюдать правила пожарной безопасности при посещении природных зон. К сожалению, проведенный анализ свидетельствует о том, что в подавляющем большинстве случаев лесные пожары возникают по вине человека.

Непотушенные окурки сигарет, сжигание кустарников и неосторожное обращение с огнем могут стать причиной возникновения пожаров, которые способны привести к уничтожению зеленых насаждений. Обеспечение экологической безопасности и защита лесных массивов являются одними из наших основных обязанностей», - говорится в заявлении. 

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