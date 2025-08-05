Уступка Трампу: Путин планирует предложить «воздушное перемирие» в Украине

Российское руководство изучает потенциальные варианты уступок президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, в числе возможных мер обсуждается временное «воздушное перемирие» — приостановка авиаударов с использованием беспилотников и ракет. Этот шаг может быть предпринят при условии аналогичной сдержанности со стороны Украины. Инициатива рассматривается как попытка Кремля избежать риска вторичных санкций со стороны США, особенно на фоне усилившегося давления на внешнеэкономические связи России.

Несмотря на такие шаги, Москва не планирует отказываться от продолжения военной кампании. Источники подчеркивают, что президент РФ Владимир Путин не готов к всеобъемлющему прекращению огня, поскольку считает, что российские войска сохраняют инициативу на фронте. Стратегические цели России в войне против Украины остаются без изменений.

Отдельное внимание в Москве уделяют визиту спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа, который, как предполагается, прибудет в Россию на этой неделе. В Кремле рассматривают его поездку как последнюю возможность для выхода на неформальные договоренности с администрацией Трампа, однако источники агентства оценивают вероятность успеха как низкую.

Пока не ясно, будут ли предложения, которые может выдвинуть Кремль, приемлемыми для Киева и его западных союзников.

Дональд Трамп дал России время до 8 августа, чтобы прекратить огонь. В противном случае он обещает ввести трехзначные пошлины на товары из стран, которые покупают у РФ нефтепродукты.