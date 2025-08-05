В США гонщик погиб при попытке установить мировой рекорд

Американский автогонщик Крис Рашке погиб при попытке установить мировой рекорд скорости на солончаках в штате Юта.
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации хронометража Южной Калифорнии.
По информации агентства Associated Press, Рашке разогнался до 450 км/ч, после чего потерял управление и разбился. Как сообщила Ассоциация хронометража Южной Калифорнии, медики пытались спасти гонщика, но он скончался от полученных травм.
Рашке было 60 лет.
Гонщик Крис Рашке разбился на скорости 457 км/ч pic.twitter.com/k397PO7rGD— Seymur Bakhshev (@Seymur090289) August 5, 2025