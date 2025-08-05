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Главком ВСУ о тяжелой ситуации на фронте

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Российское руководство намерено до конца 2025 года сформировать десять новых дивизий, две из которых уже созданы. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

По словам Сырского, июль оказался чрезвычайно напряженным для украинской армии, особенно на восточном направлении. Российские войска активизировали наступательные действия практически по всей линии фронта, применяя тактику «тысячи порезов» — атаки малыми штурмовыми группами на широком участке фронта.

Наиболее тяжелой Сырский назвал обстановку на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях — речь идет о северо-западной и западной частях Донецкой области, а также о востоке Днепропетровщины. Вместе с тем украинские войска добились определенных успехов на Северослобожанском направлении, в частности, в Сумской области. Также продолжаются боевые действия на приграничных участках в Курской области России.

Согласно оценкам украинского командования, потери российских войск в июле превысили 33,2 тысячи человек, что на 800 человек больше, чем в июне. Несмотря на это, Россия, по словам Сырского, ежемесячно пополняет свои силы на 9 тысяч человек.

«Россия не снижает темпов. Российское руководство поставило цель до конца года сформировать 10 новых дивизий, две из них уже созданы. Поэтому мы не имеем иного выбора, кроме как продолжать мобилизационные мероприятия, усиливать боевую подготовку и развивать беспилотную компоненту в структуре войск», — отметил главнокомандующий.

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