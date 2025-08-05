USD 1.7000
EUR 1.9648
RUB 2.1314
Подписаться на уведомления
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
Новость дня
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти

Украинцы застряли на границе России с Грузией и объявили голодовку

21:56 507

Пятеро граждан Украины, находящихся в подвальном помещении грузинского пограничного пункта пропуска «Дариали» на границе с Россией, объявили бессрочную голодовку в знак протеста против условий содержания и, как они утверждают, незаконных действий со стороны грузинских пограничников. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Один из участников акции, Сергей Ларко, рассказал, что находится на пограничном пункте уже около месяца. По его словам, 21 июня его депортировали из России, после чего при пересечении границы с Грузией у него изъяли паспорт, собрали биометрические данные без объяснения причин и поместили в подвальное помещение КПП «Дариали», где также находятся десятки других людей.

Среди них, по утверждению Ларко, есть больные ВИЧ и туберкулезом. Он сообщил, что украинским гражданам отказывают в юридической помощи, не позволяют покинуть территорию страны или подать заявление о предоставлении убежища, а также не дают возможности обжаловать их задержание.

Участники голодовки готовят официальное заявление для передачи представителям грузинской стороны, в котором изложены их требования. Они настаивают на том, чтобы к ним допустили украинского консула, разъяснили причины их задержания, предоставили возможность либо покинуть территорию Грузии, либо обратиться за международной защитой. Кроме того, они требуют медицинского обследования и прекращения, как они считают, незаконного содержания под стражей.

Лига чемпионов: «Карабах» выигрывает в Скопье у «Шкендии»
Лига чемпионов: «Карабах» выигрывает в Скопье у «Шкендии» видео, обновлено 22:18
22:18 3612
Новый план Трампа: Обрушить нефть и принудить Путина к миру
Новый план Трампа: Обрушить нефть и принудить Путина к миру все еще актуально
16:48 3922
Беларусь может ввести военное положение из-за войны в Украине
Беларусь может ввести военное положение из-за войны в Украине
20:43 1579
Главком ВСУ о тяжелой ситуации на фронте
Главком ВСУ о тяжелой ситуации на фронте
21:43 1193
Конгрессмен Джо Уилсон: «Скоро Азербайджан и Армения. Трамп достоин Нобелевской премии!»
Конгрессмен Джо Уилсон: «Скоро Азербайджан и Армения. Трамп достоин Нобелевской премии!» актуально
15:10 9780
Скорее всего, оккупация: Нетаньяху провел трехчасовое совещание по Газе
Скорее всего, оккупация: Нетаньяху провел трехчасовое совещание по Газе обновлено 20:17
20:17 3034
Уступка Трампу: Путин планирует предложить «воздушное перемирие» в Украине
Уступка Трампу: Путин планирует предложить «воздушное перемирие» в Украине
21:09 2176
Еще одно условие Трампа Азербайджану?
Еще одно условие Трампа Азербайджану?
17:56 8218
Сколько еще Россия сможет воевать с Украиной?
Сколько еще Россия сможет воевать с Украиной?
18:48 3992
Что обсудили Трамп и Зеленский?
Что обсудили Трамп и Зеленский?
18:34 2094
Али Асадов с Бердымухамедовым и Мирзиёевым
Али Асадов с Бердымухамедовым и Мирзиёевым фото
17:38 2941

ЭТО ВАЖНО

Лига чемпионов: «Карабах» выигрывает в Скопье у «Шкендии»
Лига чемпионов: «Карабах» выигрывает в Скопье у «Шкендии» видео, обновлено 22:18
22:18 3612
Новый план Трампа: Обрушить нефть и принудить Путина к миру
Новый план Трампа: Обрушить нефть и принудить Путина к миру все еще актуально
16:48 3922
Беларусь может ввести военное положение из-за войны в Украине
Беларусь может ввести военное положение из-за войны в Украине
20:43 1579
Главком ВСУ о тяжелой ситуации на фронте
Главком ВСУ о тяжелой ситуации на фронте
21:43 1193
Конгрессмен Джо Уилсон: «Скоро Азербайджан и Армения. Трамп достоин Нобелевской премии!»
Конгрессмен Джо Уилсон: «Скоро Азербайджан и Армения. Трамп достоин Нобелевской премии!» актуально
15:10 9780
Скорее всего, оккупация: Нетаньяху провел трехчасовое совещание по Газе
Скорее всего, оккупация: Нетаньяху провел трехчасовое совещание по Газе обновлено 20:17
20:17 3034
Уступка Трампу: Путин планирует предложить «воздушное перемирие» в Украине
Уступка Трампу: Путин планирует предложить «воздушное перемирие» в Украине
21:09 2176
Еще одно условие Трампа Азербайджану?
Еще одно условие Трампа Азербайджану?
17:56 8218
Сколько еще Россия сможет воевать с Украиной?
Сколько еще Россия сможет воевать с Украиной?
18:48 3992
Что обсудили Трамп и Зеленский?
Что обсудили Трамп и Зеленский?
18:34 2094
Али Асадов с Бердымухамедовым и Мирзиёевым
Али Асадов с Бердымухамедовым и Мирзиёевым фото
17:38 2941
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться