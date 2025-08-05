Украинцы застряли на границе России с Грузией и объявили голодовку

Пятеро граждан Украины, находящихся в подвальном помещении грузинского пограничного пункта пропуска «Дариали» на границе с Россией, объявили бессрочную голодовку в знак протеста против условий содержания и, как они утверждают, незаконных действий со стороны грузинских пограничников. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Один из участников акции, Сергей Ларко, рассказал, что находится на пограничном пункте уже около месяца. По его словам, 21 июня его депортировали из России, после чего при пересечении границы с Грузией у него изъяли паспорт, собрали биометрические данные без объяснения причин и поместили в подвальное помещение КПП «Дариали», где также находятся десятки других людей.

Среди них, по утверждению Ларко, есть больные ВИЧ и туберкулезом. Он сообщил, что украинским гражданам отказывают в юридической помощи, не позволяют покинуть территорию страны или подать заявление о предоставлении убежища, а также не дают возможности обжаловать их задержание.

Участники голодовки готовят официальное заявление для передачи представителям грузинской стороны, в котором изложены их требования. Они настаивают на том, чтобы к ним допустили украинского консула, разъяснили причины их задержания, предоставили возможность либо покинуть территорию Грузии, либо обратиться за международной защитой. Кроме того, они требуют медицинского обследования и прекращения, как они считают, незаконного содержания под стражей.