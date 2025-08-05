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Посла Польши вызвали в МИД Израиля

22:23 183

Министерство иностранных дел Израиля во вторник вызвало посла Польши в Тель-Авиве Мацея Гуню в связи с заявлениями премьер-министра Дональда Туска о ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает Polsat News.

Израильский МИД сообщил, что объявил польской стороне демарш «после недопустимых высказываний премьер-министра Польши».

«Израиль решительно отвергает эти обвинения и ожидает от Польши, что она воздержится от использования языка, который искажает историю и порочит память жертв Холокоста», – заявило ведомство.

Возмущение Израиля вызвал пост Дональда Туска в Х, где он заявил, что Польша будет на стороне Израиля в его противостоянии с терроризмом, «но никогда - на стороне политиков, действия которых приводят к голоду и смерти матерей и детей».

Польский МИД после этого опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Польша признает право Израиля на самооборону, но не считает приемлемым количество жертв среди гражданских в секторе Газа.

В последние недели усиливается международная критика действий Израиля из-за обострения гуманитарного кризиса в Газе и роста подтвержденных жертв среди гражданского населения.

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