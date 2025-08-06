Уиткофф едет в Россию

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассчитывает встретиться с российским руководством 6 августа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
По его данным, «Уиткофф будет находиться в Москве в среду для встречи с руководством России». Агентство отметило, что представители вашингтонской администрации не приводят деталей графика спецпосланника американского лидера Дональда Трампа.
*** 23:15
Госдепартамент США подтвердил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф посетит на нынешней неделе Россию, но отказался раскрывать повестку дня визита.
«Прежде всего президент [США Дональд Трамп], конечно, заметил [ранее], что спецпосланник Уиткофф направляется на этой неделе в Россию. Мы можем это подтвердить со своей трибуны. У меня для вас нет деталей относительно того, что это будет охватывать», - заявила на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс. Она не обозначила точных сроков поездки Уиткоффа.
*** 22:43
Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, вылетел из США. Об этом ТАСС сообщили в авиадиспетчерских кругах.
«Самолет, на борту которого, предположительно, находится Уиткофф, вылетел из США», - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что визит спецпосланника американского лидера в Россию можно ожидать в среду, 6 августа.