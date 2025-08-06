Уиткофф едет в Россию

По его данным, «Уиткофф будет находиться в Москве в среду для встречи с руководством России». Агентство отметило, что представители вашингтонской администрации не приводят деталей графика спецпосланника американского лидера Дональда Трампа.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассчитывает встретиться с российским руководством 6 августа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Прежде всего президент [США Дональд Трамп], конечно, заметил [ранее], что спецпосланник Уиткофф направляется на этой неделе в Россию. Мы можем это подтвердить со своей трибуны. У меня для вас нет деталей относительно того, что это будет охватывать», - заявила на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс. Она не обозначила точных сроков поездки Уиткоффа.

Госдепартамент США подтвердил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф посетит на нынешней неделе Россию, но отказался раскрывать повестку дня визита.

*** 22:43

Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, вылетел из США. Об этом ТАСС сообщили в авиадиспетчерских кругах.

«Самолет, на борту которого, предположительно, находится Уиткофф, вылетел из США», - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что визит спецпосланника американского лидера в Россию можно ожидать в среду, 6 августа.