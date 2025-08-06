USD 1.7000
EUR 1.9648
RUB 2.1314
Подписаться на уведомления
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Новость дня
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Уиткофф едет в Россию

обновлено 00:30
00:30 1383

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф рассчитывает встретиться с российским руководством 6 августа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, «Уиткофф будет находиться в Москве в среду для встречи с руководством России». Агентство отметило, что представители вашингтонской администрации не приводят деталей графика спецпосланника американского лидера Дональда Трампа.

*** 23:15

Госдепартамент США подтвердил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф посетит на нынешней неделе Россию, но отказался раскрывать повестку дня визита.

«Прежде всего президент [США Дональд Трамп], конечно, заметил [ранее], что спецпосланник Уиткофф направляется на этой неделе в Россию. Мы можем это подтвердить со своей трибуны. У меня для вас нет деталей относительно того, что это будет охватывать», - заявила на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс. Она не обозначила точных сроков поездки Уиткоффа.

*** 22:43

Самолет, на борту которого, предположительно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, вылетел из США. Об этом ТАСС сообщили в авиадиспетчерских кругах.

«Самолет, на борту которого, предположительно, находится Уиткофф, вылетел из США», - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что визит спецпосланника американского лидера в Россию можно ожидать в среду, 6 августа.

Путин не прилетит за ней в голубом вертолете
Путин не прилетит за ней в голубом вертолете прощание славянки
01:17 844
Уступка Трампу: Путин планирует предложить «воздушное перемирие» в Украине
Уступка Трампу: Путин планирует предложить «воздушное перемирие» в Украине все еще актуально
5 августа 2025, 21:09 4743
Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине
Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине
01:34 458
Аресты сторонников Палестины в Нью-Йорке
Аресты сторонников Палестины в Нью-Йорке объектив haqqin.az
01:32 315
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
00:58 1302
Что происходит в Покровске?
Что происходит в Покровске?
01:21 615
Трамп о решающей встрече с Россией
Трамп о решающей встрече с Россией
01:11 608
Сполохи гражданской войны в США
Сполохи гражданской войны в США наша корреспонденция
00:42 791
США и «мясник»
США и «мясник» преступление без наказания
00:20 1222
Еще одно условие Трампа Азербайджану?
Еще одно условие Трампа Азербайджану? все еще актуально
5 августа 2025, 17:56 10659
Лига чемпионов: «Карабах» выиграл в Скопье у «Шкендии»
Лига чемпионов: «Карабах» выиграл в Скопье у «Шкендии» видео, обновлено 23:55
5 августа 2025, 23:55 6674

ЭТО ВАЖНО

Путин не прилетит за ней в голубом вертолете
Путин не прилетит за ней в голубом вертолете прощание славянки
01:17 844
Уступка Трампу: Путин планирует предложить «воздушное перемирие» в Украине
Уступка Трампу: Путин планирует предложить «воздушное перемирие» в Украине все еще актуально
5 августа 2025, 21:09 4743
Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине
Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине
01:34 458
Аресты сторонников Палестины в Нью-Йорке
Аресты сторонников Палестины в Нью-Йорке объектив haqqin.az
01:32 315
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
00:58 1302
Что происходит в Покровске?
Что происходит в Покровске?
01:21 615
Трамп о решающей встрече с Россией
Трамп о решающей встрече с Россией
01:11 608
Сполохи гражданской войны в США
Сполохи гражданской войны в США наша корреспонденция
00:42 791
США и «мясник»
США и «мясник» преступление без наказания
00:20 1222
Еще одно условие Трампа Азербайджану?
Еще одно условие Трампа Азербайджану? все еще актуально
5 августа 2025, 17:56 10659
Лига чемпионов: «Карабах» выиграл в Скопье у «Шкендии»
Лига чемпионов: «Карабах» выиграл в Скопье у «Шкендии» видео, обновлено 23:55
5 августа 2025, 23:55 6674
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться