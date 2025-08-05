Билла и Хиллари Клинтон вызвали в суд

Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США направил повестки для дачи показаний бывшему президенту Биллу Клинтону, экс-госсекретарю Хиллари Клинтон и восьми бывшим руководителям федеральных правоохранительных органов в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В список вызванных входят бывшие директора ФБР Джеймс Коми и Роберт Мюллер, а также экс-генеральные прокуроры Лоретта Линч, Эрик Холдер, Уильям Барр, Джефф Сешнс, Альберто Гонсалес и бывший министр юстиции Меррик Гарланд. Заслушивания начнутся 18 августа и продлятся до середины октября.

Джеффри Эпштейн был обвинен в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации, в том числе с 2002 по 2005 год вступал в сексуальные отношения с десятками девочек, некоторым из которых было всего 14 лет. Эпштейн покончил с собой в августе 2019 года в следственном изоляторе на Манхэттене.