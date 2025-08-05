USD 1.7000
EUR 1.9648
RUB 2.1314
Подписаться на уведомления
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти
Новость дня
В Румынии ЧС из-за азербайджанской нефти

Билла и Хиллари Клинтон вызвали в суд

5 августа 2025, 22:50 897

Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США направил повестки для дачи  показаний бывшему президенту Биллу Клинтону, экс-госсекретарю Хиллари Клинтон и восьми бывшим руководителям федеральных правоохранительных органов в рамках расследования дела финансиста Джеффри Эпштейна. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В список вызванных входят бывшие директора ФБР Джеймс Коми и Роберт Мюллер, а также экс-генеральные прокуроры Лоретта Линч, Эрик Холдер, Уильям Барр, Джефф Сешнс, Альберто Гонсалес и бывший министр юстиции Меррик Гарланд. Заслушивания начнутся 18 августа и продлятся до середины октября.

Джеффри Эпштейн был обвинен в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации, в том числе с 2002 по 2005 год вступал в сексуальные отношения с десятками девочек, некоторым из которых было всего 14 лет. Эпштейн покончил с собой в августе 2019 года в следственном изоляторе на Манхэттене.

Лига чемпионов: «Карабах» выиграл в Скопье у «Шкендии»
Лига чемпионов: «Карабах» выиграл в Скопье у «Шкендии» видео, обновлено 23:55
5 августа 2025, 23:55 5767
Новый план Трампа: Обрушить нефть и принудить Путина к миру
Новый план Трампа: Обрушить нефть и принудить Путина к миру все еще актуально
5 августа 2025, 16:48 4355
Беларусь может ввести военное положение из-за войны в Украине
Беларусь может ввести военное положение из-за войны в Украине
5 августа 2025, 20:43 2500
Главком ВСУ о тяжелой ситуации на фронте
Главком ВСУ о тяжелой ситуации на фронте
5 августа 2025, 21:43 2703
Конгрессмен Джо Уилсон: «Скоро Азербайджан и Армения. Трамп достоин Нобелевской премии!»
Конгрессмен Джо Уилсон: «Скоро Азербайджан и Армения. Трамп достоин Нобелевской премии!» актуально
5 августа 2025, 15:10 10113
Скорее всего, оккупация: Нетаньяху провел трехчасовое совещание по Газе
Скорее всего, оккупация: Нетаньяху провел трехчасовое совещание по Газе обновлено 20:17
5 августа 2025, 20:17 3513
Уступка Трампу: Путин планирует предложить «воздушное перемирие» в Украине
Уступка Трампу: Путин планирует предложить «воздушное перемирие» в Украине
5 августа 2025, 21:09 4005
Еще одно условие Трампа Азербайджану?
Еще одно условие Трампа Азербайджану?
5 августа 2025, 17:56 9784
Сколько еще Россия сможет воевать с Украиной?
Сколько еще Россия сможет воевать с Украиной?
5 августа 2025, 18:48 4753
Что обсудили Трамп и Зеленский?
Что обсудили Трамп и Зеленский?
5 августа 2025, 18:34 2334
Али Асадов с Бердымухамедовым и Мирзиёевым
Али Асадов с Бердымухамедовым и Мирзиёевым фото
5 августа 2025, 17:38 3267

ЭТО ВАЖНО

Лига чемпионов: «Карабах» выиграл в Скопье у «Шкендии»
Лига чемпионов: «Карабах» выиграл в Скопье у «Шкендии» видео, обновлено 23:55
5 августа 2025, 23:55 5767
Новый план Трампа: Обрушить нефть и принудить Путина к миру
Новый план Трампа: Обрушить нефть и принудить Путина к миру все еще актуально
5 августа 2025, 16:48 4355
Беларусь может ввести военное положение из-за войны в Украине
Беларусь может ввести военное положение из-за войны в Украине
5 августа 2025, 20:43 2500
Главком ВСУ о тяжелой ситуации на фронте
Главком ВСУ о тяжелой ситуации на фронте
5 августа 2025, 21:43 2703
Конгрессмен Джо Уилсон: «Скоро Азербайджан и Армения. Трамп достоин Нобелевской премии!»
Конгрессмен Джо Уилсон: «Скоро Азербайджан и Армения. Трамп достоин Нобелевской премии!» актуально
5 августа 2025, 15:10 10113
Скорее всего, оккупация: Нетаньяху провел трехчасовое совещание по Газе
Скорее всего, оккупация: Нетаньяху провел трехчасовое совещание по Газе обновлено 20:17
5 августа 2025, 20:17 3513
Уступка Трампу: Путин планирует предложить «воздушное перемирие» в Украине
Уступка Трампу: Путин планирует предложить «воздушное перемирие» в Украине
5 августа 2025, 21:09 4005
Еще одно условие Трампа Азербайджану?
Еще одно условие Трампа Азербайджану?
5 августа 2025, 17:56 9784
Сколько еще Россия сможет воевать с Украиной?
Сколько еще Россия сможет воевать с Украиной?
5 августа 2025, 18:48 4753
Что обсудили Трамп и Зеленский?
Что обсудили Трамп и Зеленский?
5 августа 2025, 18:34 2334
Али Асадов с Бердымухамедовым и Мирзиёевым
Али Асадов с Бердымухамедовым и Мирзиёевым фото
5 августа 2025, 17:38 3267
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться