Франция тонет в долгах

Франция находится в сложной экономической ситуации, государственный долг страны каждую секунду растет на €5 тыс. Об этом заявил премьер-министр республики Франсуа Байру в видеообращении к гражданам, опубликованном на его YouTube-канале.

По его словам, госдолг страны уже достиг показателя в €3,4 трлн. «Это сумма, которую даже трудно себе представить», - подчеркнул Байру.

Премьер назвал чрезмерную задолженность главной угрозой французской экономике и заявил о необходимости принятия срочных мер, направленных на сокращение расходов. Он также указал на стремительный рост стоимости обслуживания французского госдолга. «В 2026 году расходы на выплату процентов по долгу возрастут на €8 млрд. А в 2027 году, если ничего не будет сделано, это будет уже на €10 млрд больше. И если мы продолжим ничего не предпринимать, то к 2029 году сумма этих расходов достигнет €100 млрд в год», - отметил глава кабмина. Стоимость обслуживания долга в 2024 году составила €59 млрд.

Байру также добавил, что бюджетный дисбаланс во Франции продолжается уже больше 50 лет, что недопустимо. «Последний сбалансированный бюджет Франции был представлен, в это даже сложно вдуматься, в 1974 году», - сказал премьер-министр.

Глава правительства ранее предупредил сограждан о необходимости участвовать в стабилизации национального бюджета, задолженность по которому достигла неприемлемого уровня. Согласно представленному Байру плану, в общей сложности за счет различных мер правительство рассчитывает сэкономить €43,8 млрд в 2026 году, чтобы ограничить дефицит бюджета уровнем 4,6% ВВП - в 2024 году этот показатель составил 5,8%. Байру отметил, что изначально планировал сократить расходы на €40 млрд, однако пришлось поднять планку из-за желания увеличить расходы на оборону. Он также заявил, что власти Франции намерены отказаться от повышения пенсий и других соцвыплат в 2026 году, чтобы сэкономить €7,1 млрд в попытке сдержать рост госдолга.