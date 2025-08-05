США одобрили новый пакет помощи Украине

Государственный департамент США одобрил продажу Украине оборудования, услуг по ремонту и материально-техническому обеспечению гаубиц M777 на сумму примерно $104 млн. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Пентагон.

Кроме того, Госдеп одобрил возможную продажу Украине услуг по транспортировке и консолидации. По данным Пенгатона, сумма сделки может составить примерно $99,5 млн.

«Предлагаемые поставки поддержат цели внешней политики и интересы национальной безопасности США, повысив способность Украины к самообороне и проведению региональных миссий по обеспечению стабильности», — говорится в сообщении Пентагона.