Сполохи гражданской войны в США

В «Штате Одинокой Звезды», как называют Техас, состоялась репетиция гражданской войны в США. Здешняя законодательная ассамблея должна была рассмотреть вопрос об изменении границ округов штата. И если бы оно вступило в силу, то Техас получил бы пять новых депутатских мандатов в Палате представителей Конгресса США. Сейчас разница между числом республиканцев и демократов, как здесь говорят, тоньше, чем лезвие ножа. На промежуточных выборах 2026 года демократам достаточно набрать еще три голоса и палата будет их. Но если в Техасе пройдет законопроект об административных границах округов, то тогда это число вырастет до восьми, а это может оказаться mission impossible. Демократы поставили все на эти выборы. Нынешняя ситуация в стране с сильно падающим рейтингом Дональда Трампа благоволит им. В последние недели звучат голоса социологов, что если бы выборы состоялись сегодня, то демократы точно завоевали бы большинство в палате. И, таким образом, был бы создан сильный барьер на пути волюнтаризма президента. В конце концов разделение властей в США еще никто не отменял.

И тут на пути противников Трампа встала «Одинокая звезда» - цитадель ковбоев, убежденных республиканцев и консерваторов. Легко протащить решение по границам им, однако пока не удалось. В законодательном органе штата 150 мест. Но принять закон они не смогли, потому что не хватило кворума - 50 демократов сбежали с сессии и покинули штат в полном составе. Их приютил губернатор Иллинойса, демократ Джей Роберт Притцкер. Смешно, не правда ли? Но одновременно и тревожно. Губернатор Техаса Грег Эббот приказал разыскать беглецов и насильно вернуть их в штат. Не сообщается, правда, доставят ли их в кандалах, или в железных клетках. Местная ассамблея в отсутствии политических недругов 85 голосами «за» и лишь 6-ю «против» поддержала петицию губернатора, который обвинил демократов ни больше, ни меньше, как в коррупции. Мол, они получают деньги за свою работу, а исполнять свой долг отказываются. Взяточники!

Генеральный прокурор Техаса Кен Пекстон также пригрозил убежавшим демократам арестом, хотя и непонятно, как он это сможет сделать на территории других штатов. Между тем власти демократических штатов, недолго думая, решили бить по своим противникам их же оружием. В Иллинойсе, Нью-Мексико и Неваде, где у них большинство в законодательных ассамблеях они также стали менять границы округов в своих интересах. В других демократических штатах - Нью-Йорке, Калифорнии, Колорадо власти решили не прибегать к таким жестким методам, а поручили разобраться с вопросом о границах округов независимым внепартийным комиссиям. «Время соблюдать предыдущие пакты прошло, - говорит губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. - Мы должны мыслить и действовать по-новому, потому что времена изменились». Но ситуация у противоборствующих сторон может выйти из-под контроля. Республиканцы в других штатах, скорее всего, начнут копировать действия Техаса, и также будут перекраивать границы округов. И тогда одна стенка пойдет на другую.