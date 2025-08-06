Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

В пятницу, 8 августа, президент США Дональд Трамп проведет отдельную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Информация об этом содержится в обнародованной программе американского президента на этот день.
Встреча запланирована на 15:20 по местному времени (23:20 по Баку).
Согласно программе, перед встречей с президентом Азербайджана Трамп встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
В тот же день в 16:00 (00:00 по бакинскому времени, 9 августа) ожидается совместное заявление Дональда Трампа, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.