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Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
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Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

00:58 1306

В пятницу, 8 августа, президент США Дональд Трамп проведет отдельную встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Информация об этом содержится в обнародованной программе американского президента на этот день.

Встреча запланирована на 15:20 по местному времени (23:20 по Баку).

Согласно программе, перед встречей с президентом Азербайджана Трамп встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В тот же день в 16:00 (00:00 по бакинскому времени, 9 августа) ожидается совместное заявление Дональда Трампа, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

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