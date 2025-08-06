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Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
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Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Трамп о решающей встрече с Россией

01:11 614

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия и США в среду проведут встречу, после которой он примет решение о возможном усилении санкций против Москвы.

«Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение», — сообщил он журналистам в Вашингтоне, комментируя возможность усиления санкционного давления в отношении Москвы.

Комментируя возможность введения 100% пошлин на товары из всех стран, покупающих российские энергоносители, глава Белого дома заявил, что «никогда не устанавливал процент».

Трамп также отметил, что пытается вывести свою страну из военного конфликта между Россией и Украиной.

«Это не моя война. Я здесь, чтобы вытащить нас из нее», — сказал он журналистам.

При этом он подчеркнул, что больше всего США работают над российско-украинской войной. «Остальные войны я остановил в течение нескольких дней», — добавил он.

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