Что происходит в Покровске?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг сообщения об окружении подразделений Сил обороны в Покровске.
В официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале Генштаба, подчеркивается, что украинские войска продолжают сдерживать российские силы в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Командование, в свою очередь, приняло меры для усиления устойчивости обороны на данном направлении:
«Сейчас армия РФ ведет наступательные действия северо-восточнее Покровска, пытается перерезать логистические пути украинских войск. Однако, несмотря на значительные усилия и непрерывные штурмы, успеха они не имеют. Российские солдаты находят только свою смерть вокруг Покровска», - говорится в информации.
Ранее аналитики украинского проекта DeepState сообщили, что российские войска продолжают активное давление на украинские позиции, стремясь установить контроль над Покровском.
Основное внимание россияне сосредоточили на населенном пункте Родинское. В последние дни они уже появлялись на его восточных окраинах, а сейчас продолжают активное продвижение с целью закрепления, наращивания сил и постепенного захвата всего города.
Соучредитель проекта Роман Погорелый также сообщил, что в районе Покровска, Мирнограда, Торецка, а также вдоль административной границы между Донецкой и Днепропетровской областями сосредоточена группировка российских войск численностью около 100 тысяч военнослужащих.