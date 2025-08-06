Что происходит в Покровске?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг сообщения об окружении подразделений Сил обороны в Покровске.

В официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале Генштаба, подчеркивается, что украинские войска продолжают сдерживать российские силы в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Командование, в свою очередь, приняло меры для усиления устойчивости обороны на данном направлении:

«Сейчас армия РФ ведет наступательные действия северо-восточнее Покровска, пытается перерезать логистические пути украинских войск. Однако, несмотря на значительные усилия и непрерывные штурмы, успеха они не имеют. Российские солдаты находят только свою смерть вокруг Покровска», - говорится в информации.