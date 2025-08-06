Путин не прилетит за ней в голубом вертолете

Пока рано говорить, что Евгении Гуцул предстоит провести семь лет за решеткой: в конце концов, еще не сказал своего слова Апелляционный суд. Да и нельзя исключать, что Москва предпримет какие-то усилия, чтобы вытащить ее из Молдовы, чтобы не создавать прецедента, когда пророссийский политик оказывается в тюрьме, а «большой брат» не смог защитить своего человека.

Напрямую Гуцул для кремлевских никто, но она заняла в Молдове место главной российской надежды – Илана Шора, основателя партии «Шор», в которой она работала секретарем. Шору пришлось в 2019 году бежать в Москву, чтобы избежать наказания за финансовые махинации, нанесшие ущерб Молдове в миллиард евро. Шор женат на певице Жасмин, дагестанке Саре Манахимовой (в девичестве) или Семендуевой (по первому мужу), которая является подругой Татьяны Навки, жены Дмитрия Пескова, путинского пресс-секретаря. Песков, кстати, первым осудил приговор Евгении Гуцул.

После бегства Илана Гуцул стала, с одной стороны, главным кассиром партии, сменив его в качестве перевозчика из Москвы соответствующих средств, за что, собственно, ей срок и впаяли, с другой – молодым и будто бы перспективным политиком прокремлевских убеждений и связей. А то, что эти связи имеют материальный, а, значит, надежный характер, должно было не маскироваться, а, наоборот, всячески подчеркиваться, потому что для пророссийского электората Молдовы — это жирный плюс, а не минус.

В этом качестве и при этих ресурсах Евгения смогла победить на выборах башкана, главы Гагаузии, в 2023 году, а в марте следующего года встретилась с самим Путиным. Не иначе связка Илан-Жасмин-Навка-Песков похлопотала. Правда, это была всего лишь встреча «на полях» Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи, но домой можно было возвращаться с высоко поднятой головой. Какие-то важные вещи технического характера башкан Гагаузии там же обсудила с первым замом главы путинской администрации Сергеем Кириенко, куратором, вы будете смеяться, внутренней российской политики.