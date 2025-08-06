Путин не прилетит за ней в голубом вертолете

Семилетний приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул стал новым наглядным свидетельством утраты Кремлем влияния на постсоветском пространстве и готовностью вчерашних добрых партнеров России демонстративно ликвидировать рычаги российского влияния. Москве машут ручкой.
Пока рано говорить, что Евгении Гуцул предстоит провести семь лет за решеткой: в конце концов, еще не сказал своего слова Апелляционный суд. Да и нельзя исключать, что Москва предпримет какие-то усилия, чтобы вытащить ее из Молдовы, чтобы не создавать прецедента, когда пророссийский политик оказывается в тюрьме, а «большой брат» не смог защитить своего человека.
Напрямую Гуцул для кремлевских никто, но она заняла в Молдове место главной российской надежды – Илана Шора, основателя партии «Шор», в которой она работала секретарем. Шору пришлось в 2019 году бежать в Москву, чтобы избежать наказания за финансовые махинации, нанесшие ущерб Молдове в миллиард евро. Шор женат на певице Жасмин, дагестанке Саре Манахимовой (в девичестве) или Семендуевой (по первому мужу), которая является подругой Татьяны Навки, жены Дмитрия Пескова, путинского пресс-секретаря. Песков, кстати, первым осудил приговор Евгении Гуцул.
После бегства Илана Гуцул стала, с одной стороны, главным кассиром партии, сменив его в качестве перевозчика из Москвы соответствующих средств, за что, собственно, ей срок и впаяли, с другой – молодым и будто бы перспективным политиком прокремлевских убеждений и связей. А то, что эти связи имеют материальный, а, значит, надежный характер, должно было не маскироваться, а, наоборот, всячески подчеркиваться, потому что для пророссийского электората Молдовы — это жирный плюс, а не минус.
В этом качестве и при этих ресурсах Евгения смогла победить на выборах башкана, главы Гагаузии, в 2023 году, а в марте следующего года встретилась с самим Путиным. Не иначе связка Илан-Жасмин-Навка-Песков похлопотала. Правда, это была всего лишь встреча «на полях» Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи, но домой можно было возвращаться с высоко поднятой головой. Какие-то важные вещи технического характера башкан Гагаузии там же обсудила с первым замом главы путинской администрации Сергеем Кириенко, куратором, вы будете смеяться, внутренней российской политики.
Казалось, демонстрация такого высокого покровительства должна была защитить молдовскую оппозиционерку, но в том же месяце ее, наоборот, арестовали. Она как раз намеревалась улететь в Стамбул, и у властей Молдовы были основания считать, что фигурантка уголовного дела может скрыться, как до этого бежал Илан Шор и некоторые другие члены его партии, замешанные в уголовке.
После ареста Гуцул написала письма с просьбой о спасении к Дональду Трампу, Реджепу Эрдогану и, конечно, Владимиру Путину, но исход дела вот он: судебный приговор. Путин в голубом вертолете за ней не прилетел. Трамп понятия не имеем о Гагаузии. А Турция в лице Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) отвернулась от Гагаузии после скандала с финансовыми махинациями Шора, никто не захотел пачкаться.
Что касается политических последствий приговора, они устраивают всех. Власти Молдовы показательно наказали ставленницу Кремля, чтобы другим неповадно было, и показали, где они видали сам Кремль. Пророссийская оппозиция накануне парламентских выборов получила жертву, которую можно поднять на знамена. Не повезло только двум малолетним детям Гуцул: их мама заигралась в слишком сложную для нее политическую игру, став в ней разменной фигурой, а им страдать. Не сомневайтесь, об их страданиях российская пропаганда расскажет подробно и со слезой.