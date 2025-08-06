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Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Новость дня
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Аресты сторонников Палестины в Нью-Йорке

объектив haqqin.az
Отдел информации
01:32 318

Нью-Йорк (США). Аресты участников пропалестинского митинга на площади Гранд-Арми в Бруклине

Газа (Палестина). Палестинец несет тело мужчины, убитого при попытке получить гуманитарную помощь возле распределительного центра

Сан-Паулу (Бразилия). Сторонники бывшего президента Жаира Болсонару, принимающие участие в демонстрации против мер Верховного суда по его делу. Его обвиняют в попытке госпереворота

Москва (Россия). Суд по делу о теракте в «Крокус Сити». В результате теракта 22 марта прошлого года погибло не менее 140 человек

Рим (Италия). Папа Лев XIV прибыл на вертолете на молитвенное бдение в честь Юбилея молодежи в пригороде Рима

Пекин (Китай). Роботы-гуманоиды играют в футбол

Мадрид (Испания). Климатическое убежище, в котором посетители найдут покой, прохладу и чистый воздух

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Аресты сторонников Палестины в Нью-Йорке
Аресты сторонников Палестины в Нью-Йорке объектив haqqin.az
01:32 319
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
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Уступка Трампу: Путин планирует предложить «воздушное перемирие» в Украине
Уступка Трампу: Путин планирует предложить «воздушное перемирие» в Украине все еще актуально
5 августа 2025, 21:09 4744
Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине
Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине
01:34 469
Аресты сторонников Палестины в Нью-Йорке
Аресты сторонников Палестины в Нью-Йорке объектив haqqin.az
01:32 319
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
00:58 1313
Что происходит в Покровске?
Что происходит в Покровске?
01:21 628
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Сполохи гражданской войны в США
Сполохи гражданской войны в США наша корреспонденция
00:42 794
США и «мясник»
США и «мясник» преступление без наказания
00:20 1227
Еще одно условие Трампа Азербайджану?
Еще одно условие Трампа Азербайджану? все еще актуально
5 августа 2025, 17:56 10664
Лига чемпионов: «Карабах» выиграл в Скопье у «Шкендии»
Лига чемпионов: «Карабах» выиграл в Скопье у «Шкендии» видео, обновлено 23:55
5 августа 2025, 23:55 6677
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