Аресты сторонников Палестины в Нью-Йорке

Нью-Йорк (США). Аресты участников пропалестинского митинга на площади Гранд-Арми в Бруклине
Газа (Палестина). Палестинец несет тело мужчины, убитого при попытке получить гуманитарную помощь возле распределительного центра
Сан-Паулу (Бразилия). Сторонники бывшего президента Жаира Болсонару, принимающие участие в демонстрации против мер Верховного суда по его делу. Его обвиняют в попытке госпереворота
Москва (Россия). Суд по делу о теракте в «Крокус Сити». В результате теракта 22 марта прошлого года погибло не менее 140 человек
Рим (Италия). Папа Лев XIV прибыл на вертолете на молитвенное бдение в честь Юбилея молодежи в пригороде Рима
Пекин (Китай). Роботы-гуманоиды играют в футбол
Мадрид (Испания). Климатическое убежище, в котором посетители найдут покой, прохладу и чистый воздух