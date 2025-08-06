Азербайджанские военнослужащие подорвались на мине

Пятеро азербайджанских военнослужащих получили ранения при подрыве на мине в Кельбаджарском районе, сообщают местные СМИ.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем — 39-летнем военнослужащем Э. Танрывердиеве. Он был госпитализирован, его состояние врачи оценивают как стабильное.

Позднее стало известно, что на мине подорвался автомобиль марки «Урал», принадлежащий азербайджанской армии.

В результате взрыва ранения получили находившиеся в машине военнослужащие: 29-летний Н. Нуруев, 29-летний М. Гараев, 42-летний Р. Исмаилов и 38-летний Э. Ахмедов. Все они были доставлены в ближайшее медицинское учреждение. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

На месте инцидента работают представители соответствующих ведомств. Устанавливаются обстоятельства происшествия.