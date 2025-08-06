Алиев и Пашинян: гарант - Вашингтон

Политолог Мехман Алиев, комментируя предстоящую 8 августа встречу в Белом доме президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, отметил, что стороны, вероятнее всего, не подпишут полноценный мирный договор, а ограничатся меморандумом. Этот документ зафиксирует их твердое намерение заключить впоследствии масштабное мирное соглашение, которое станет следующим этапом процесса урегулирования. По словам эксперта, главным препятствием для окончательного мирного договора остаётся необходимость изменений в Конституции Армении. Для этого Еревану потребуется принять новый Основной закон, что в нынешних условиях острой внутриполитической борьбы и подготовки к парламентским выборам 2026 года осуществить невозможно. Пашиняну необходимо выиграть выборы, чтобы получить мандат доверия и уже после этого инициировать конституционные реформы.

«В этих обстоятельствах, - говорит азербайджанский политолог, - встреча в Вашингтоне приобретает особое значение для процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений. Подписание меморандума при посредничестве Соединенных Штатов будет означать, что стороны декларируют готовность к мирному сосуществованию, а Вашингтон фактически выступает гарантом достигнутых договорённостей. Нарушение этого документа одной из сторон неизбежно приведёт в будущем к осложнению отношений с США, что для и для Баку, и для Еревана крайне нежелательно». Мехман Алиев считает, что, учитывая международный вес США и их роль гаранта будущего мирного соглашения, подписание меморандума выгодно обеим сторонам. Для Армении это особенно важно: Пашинян получит дополнительную публичную поддержку со стороны Вашингтона, что может укрепить его позиции на парламентских выборах в 2026 году и стать фактором внутриполитической стабильности. Кроме того, подобная поддержка будет означать для Еревана расширение взаимодействия с Европейским союзом и другими западными партнёрами, а также определённую гарантию безопасности на фоне охлаждения отношений с Москвой. Стремление Пашиняна к ослаблению российского влияния, в частности, его попытки добиться вывода российских пограничников из Зангезурского региона, вписываются в стратегию переориентации на западные центры силы.