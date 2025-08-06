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Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
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Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Алиев и Пашинян: гарант - Вашингтон

накануне
Записал: Джейхун Наджафов, собкор
03:03 432

Политолог Мехман Алиев, комментируя предстоящую 8 августа встречу в Белом доме президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, отметил, что стороны, вероятнее всего, не подпишут полноценный мирный договор, а ограничатся меморандумом. Этот документ зафиксирует их твердое намерение заключить впоследствии масштабное мирное соглашение, которое станет следующим этапом процесса урегулирования.

По словам эксперта, главным препятствием для окончательного мирного договора остаётся необходимость изменений в Конституции Армении. Для этого Еревану потребуется принять новый Основной закон, что в нынешних условиях острой внутриполитической борьбы и подготовки к парламентским выборам 2026 года осуществить невозможно. Пашиняну необходимо выиграть выборы, чтобы получить мандат доверия и уже после этого инициировать конституционные реформы.

Подписание меморандума при посредничестве Соединенных Штатов будет означать, что стороны декларируют готовность к мирному сосуществованию, а Вашингтон фактически выступает гарантом достигнутых договорённостей

«В этих обстоятельствах, - говорит азербайджанский политолог, - встреча в Вашингтоне приобретает особое значение для процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений. Подписание меморандума при посредничестве Соединенных Штатов будет означать, что стороны декларируют готовность к мирному сосуществованию, а Вашингтон фактически выступает гарантом достигнутых договорённостей. Нарушение этого документа одной из сторон неизбежно приведёт в будущем к осложнению отношений с США, что для и для Баку, и для Еревана крайне нежелательно».

Мехман Алиев считает, что, учитывая международный вес США и их роль гаранта будущего мирного соглашения, подписание меморандума выгодно обеим сторонам. Для Армении это особенно важно: Пашинян получит дополнительную публичную поддержку со стороны Вашингтона, что может укрепить его позиции на парламентских выборах в 2026 году и стать фактором внутриполитической стабильности. Кроме того, подобная поддержка будет означать для Еревана расширение взаимодействия с Европейским союзом и другими западными партнёрами, а также определённую гарантию безопасности на фоне охлаждения отношений с Москвой.

Стремление Пашиняна к ослаблению российского влияния, в частности, его попытки добиться вывода российских пограничников из Зангезурского региона, вписываются в стратегию переориентации на западные центры силы.

Учитывая международный вес США и их роль гаранта будущего мирного соглашения, подписание меморандума выгодно обеим сторонам

В самом же меморандуме, по оценке эксперта, вероятно будет отражён и вопрос открытия Зангезурского коридора. Армения, по словам Мехмана Алиева, не возражает против передачи коридора в частное управление американской компании, поскольку в настоящее время фактический контроль над ним осуществляет ФСБ Российской Федерации. Появление американского оператора, по мнению Алиева, позволит гарантировать стабильное функционирование коридора и исключит его использование в геополитических манипуляциях. Это отвечает интересам Еревана, стремящегося нейтрализовать российское влияние на данном направлении.

Азербайджанский политолог прогнозирует, что подписание полноценного мирного договора станет возможным после того, как Армения внесет в свою Конституцию новую геополитическую доктрину, в которой будет зафиксирован отказ от территориальных претензий к соседним государствам, в том числе, к Азербайджану и Турции, а также пересмотрит идеологию, основанную на концепции «геноцида 1915 года». Такая трансформация внешнеполитической стратегии позволит Армении адаптироваться к новой реальности Южного Кавказа и укрепить свои позиции в региональной архитектуре безопасности.

При этом вопрос открытия Зангезурского коридора может быть решён раньше, что станет практическим шагом на пути к окончательной нормализации армяно-азербайджанских отношений.

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