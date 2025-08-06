USD 1.7000
EUR 1.9683
RUB 2.1256
Подписаться на уведомления
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Новость дня
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

На проармянского Адама Шиффа завели дело

09:09 1672

Прокуратура штата Мэриленд начала уголовное расследование в отношении Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния), проармянски настроенного члена Палаты представителей, заместителя председателя группы по делам Армении Конгресса США.

Его подозревают в ипотечном мошенничестве. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Федеральное агентство по жилищному финансированию полагает, что Шифф мог неоднократно предоставлять недостоверные банковские документы и сведения об имуществе, чтобы добиться более выгодных условий для займа. В зависимости от ситуации он указывал в качестве своего основного места жительства дом либо в Мэриленде, либо в Калифорнии.

Хидаят Мамедов бросил тень на светлый лик таможенника
Хидаят Мамедов бросил тень на светлый лик таможенника
10:56 696
Азербайджан вкладывает большие инвестиции и в Казахстан
Азербайджан вкладывает большие инвестиции и в Казахстан
10:36 723
Американский чиновник: Все зависит от переговоров Алиева и Пашиняна
Американский чиновник: Все зависит от переговоров Алиева и Пашиняна
10:07 1668
Путин не прилетит за ней в голубом вертолете
Путин не прилетит за ней в голубом вертолете прощание славянки; все еще актуально
01:17 7962
Опять падают бомбы, опять гибнут мирные люди...
Опять падают бомбы, опять гибнут мирные люди... видео
10:20 973
Алиев и Пашинян: гарант — Вашингтон
Алиев и Пашинян: гарант — Вашингтон накануне; все еще актуально
03:03 7621
Сполохи гражданской войны в США
Сполохи гражданской войны в США наша корреспонденция; все еще актуально
00:42 3010
Трамп готовит срочное заявление
Трамп готовит срочное заявление
10:03 2220
Спецпосланник Трампа прибыл в Москву
Спецпосланник Трампа прибыл в Москву
09:14 1345
На проармянского Адама Шиффа завели дело
На проармянского Адама Шиффа завели дело
09:09 1673
Пашинян вылетел в США
Пашинян вылетел в США видео; обновлено 10:22
10:22 2298

ЭТО ВАЖНО

Хидаят Мамедов бросил тень на светлый лик таможенника
Хидаят Мамедов бросил тень на светлый лик таможенника
10:56 696
Азербайджан вкладывает большие инвестиции и в Казахстан
Азербайджан вкладывает большие инвестиции и в Казахстан
10:36 723
Американский чиновник: Все зависит от переговоров Алиева и Пашиняна
Американский чиновник: Все зависит от переговоров Алиева и Пашиняна
10:07 1668
Путин не прилетит за ней в голубом вертолете
Путин не прилетит за ней в голубом вертолете прощание славянки; все еще актуально
01:17 7962
Опять падают бомбы, опять гибнут мирные люди...
Опять падают бомбы, опять гибнут мирные люди... видео
10:20 973
Алиев и Пашинян: гарант — Вашингтон
Алиев и Пашинян: гарант — Вашингтон накануне; все еще актуально
03:03 7621
Сполохи гражданской войны в США
Сполохи гражданской войны в США наша корреспонденция; все еще актуально
00:42 3010
Трамп готовит срочное заявление
Трамп готовит срочное заявление
10:03 2220
Спецпосланник Трампа прибыл в Москву
Спецпосланник Трампа прибыл в Москву
09:14 1345
На проармянского Адама Шиффа завели дело
На проармянского Адама Шиффа завели дело
09:09 1673
Пашинян вылетел в США
Пашинян вылетел в США видео; обновлено 10:22
10:22 2298
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться