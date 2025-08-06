На проармянского Адама Шиффа завели дело

Прокуратура штата Мэриленд начала уголовное расследование в отношении Адама Шиффа (демократ от штата Калифорния), проармянски настроенного члена Палаты представителей, заместителя председателя группы по делам Армении Конгресса США.

Его подозревают в ипотечном мошенничестве. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

Федеральное агентство по жилищному финансированию полагает, что Шифф мог неоднократно предоставлять недостоверные банковские документы и сведения об имуществе, чтобы добиться более выгодных условий для займа. В зависимости от ситуации он указывал в качестве своего основного места жительства дом либо в Мэриленде, либо в Калифорнии.