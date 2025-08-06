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А украинцев продолжают убивать

обновлено 22:18; видео
6 августа 2025, 22:18 3438

Российские войска в среду обстреляли Никополь в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

«В Никополе из-за артобстрела погибли двое мужчин и женщина», - написал он в Telegram-канале, добавив, что еще четыре человека пострадали.

По словам главы администрации, масштабы нанесенного ущерба уточняются.

*** 10:20 

В результате российского удара по Запорожскому району погибли два человека, еще 12 пострадали, сообщили в областной администрации.

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