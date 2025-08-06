А украинцев продолжают убивать

Российские войска в среду обстреляли Никополь в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
«В Никополе из-за артобстрела погибли двое мужчин и женщина», - написал он в Telegram-канале, добавив, что еще четыре человека пострадали.
По словам главы администрации, масштабы нанесенного ущерба уточняются.
*** 10:20
В результате российского удара по Запорожскому району погибли два человека, еще 12 пострадали, сообщили в областной администрации.
August 6, 2025