Минэнерго Украины: «Российский удар был против отношений с Азербайджаном, США и Европой»

Российские войска в ночь на 6 августа нанесли удар по объекту ГТС, обеспечивающему диверсифицированный маршрут поставки природного газа в Украину. Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, была атакована компрессорная станция Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи украинско-румынской границы.

«Данная компрессорная станция была задействована в рамках маршрута, который соединяет греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, и по которому уже поставлялся LNG из США и тестовые объемы азербайджанского газа. Сегодня же ночью оборудование, которое обеспечивает эти поставки, было атаковано десятками ударных беспилотников. Это российский удар сугубо по гражданской инфраструктуре, целенаправленно против энергетики и одновременно против отношений с Азербайджаном, США и партнерами в Европе, против нормальной жизни украинцев и всех европейцев», - говорится в сообщении.

Сейчас на месте удара работают специалисты для установления последствий атаки.