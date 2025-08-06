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Минэнерго Украины: «Российский удар был против отношений с Азербайджаном, США и Европой»

обновлено 14:25; видео
14:25 7012

Российские войска в ночь на 6 августа нанесли удар по объекту ГТС, обеспечивающему диверсифицированный маршрут поставки природного газа в Украину. Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, была атакована компрессорная станция Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи украинско-румынской границы.

«Данная компрессорная станция была задействована в рамках маршрута, который соединяет греческие LNG-терминалы с украинскими газохранилищами через Трансбалканский газопровод, и по которому уже поставлялся LNG из США и тестовые объемы азербайджанского газа. Сегодня же ночью оборудование, которое обеспечивает эти поставки, было атаковано десятками ударных беспилотников. Это российский удар сугубо по гражданской инфраструктуре, целенаправленно против энергетики и одновременно против отношений с Азербайджаном, США и партнерами в Европе, против нормальной жизни украинцев и всех европейцев», - говорится в сообщении.

Сейчас на месте удара работают специалисты для установления последствий атаки.

*** 13:57 

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар России по газокомпрессорной станции «Орловка» в Одесской области. 

«Сотни семей оставили без газа. И это был сознательный удар по нашей подготовке к отопительному сезону, абсолютно циничный, как и каждый российский удар по энергетике», — сказал украинский лидер. 

Минобороны России же, комментируя удар, заявило о «нанесении поражения объектам газотранспортной системы, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины».

*** 10:30 

В ночь на 5 августа в Одесской области, вблизи населенных пунктов Орловка и Новосельское, зафиксированы удары беспилотников типа «Шахед». По предварительной информации, целью атаки стала газокомпрессорная станция «Орловка» — важный объект в системе украинских магистральных газопроводов.

Именно через эту станцию осуществляется транзит газа в Европу, а также реверсные поставки на территорию Украины. Как отмечают военные корреспонденты, объект был задействован в рамках недавно заключенного соглашения между Баку и Киевом о поставках азербайджанского газа.

Повреждения станции могут повлиять как на энергетическую безопасность Украины, так и на выполнение договоренностей между Азербайджаном и Украиной в сфере энергетики.

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