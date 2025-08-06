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В Ходжалы гость устроил пожар на десятки гектаров

Ульвия Худиева
10:38 804

В Ходжалы сотрудники полиции установили и задержали человека, устроившего ранее крупный пожар на берегу реки Бадара.

Как сообщили в региональной группе пресс-службы МВД, полиция установила, что возгорание вызвано неосторожным обращением с огнем 16-летнего Маарифа Мирзоева (2008 г.р.), который находился в гостях в Ходжалинском районе. Разведенный им костер привел к масштабному пожару, уничтожившему около 40–50 гектаров скошенных сельхозугодий и кустарников.

Подросток задержан и привлечен к ответственности.

Министерство по чрезвычайным ситуациям и МВД вновь предупреждают: разведение костров и другие действия, способные вызвать возгорание, особенно в летний период, несут серьезные экологические и социальные риски. Одна минута безответственности может уничтожить десятки гектаров земли и нанести большой ущерб природе, сельскому хозяйству и людям.

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