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Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
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Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Азербайджан вкладывает большие инвестиции и в Казахстан

10:36 726

В Казахстане на побережье озера Алаколь построят туристический оздоровительный комплекс. Инвестором проекта выступит Азербайджан, передают казахстанские СМИ.

Согласно сообщению, 5 августа аким области Абай Берик Уали провел встречу с послом Казахстана в Азербайджане Алимом Байелем. Во встрече приняли участие заместитель председателя Азербайджано-Казахстанского делового совета, председатель правления Ассоциации тюркских предпринимателей Аслан Кунияров, а также представители Азербайджанского инвестиционного холдинга и Фонда развития бизнеса Азербайджана.

Азербайджанская делегация представила инвестиционный проект строительства международного лечебно-оздоровительного комплекса на побережье Алаколя. Инвесторы планируют построить круглогодичный туристический объект, рассчитанный на одновременный прием до 800 человек. Объем инвестиций составляет 20 миллионов долларов. С вводом комплекса в эксплуатацию будет создано около 200 новых рабочих мест. Также отмечается, что проект позволит повысить туристическую привлекательность региона, увеличить налоговые поступления в местный бюджет и сформировать новый кластер на стыке медицины и отдыха.

«На сегодняшний день Азербайджан и Казахстан вышли на новый уровень союзнических отношений. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев трижды за прошлый год посещал Азербайджан с официальным визитом. Глава государства поставил перед нами конкретную задачу – укреплять экономические связи и реализовывать совместные проекты в сферах производства и туризма. В 2024 году мы создали совместный инвестиционный фонд Казахстана и Азербайджана. Если проект на Алаколе будет реализован, он может стать одним из первых в рамках этого фонда», – отметил Алим Байел.

Аким области подчеркнул значимость туристического проекта для региона: «Казахстан и Азербайджан – братские народы, нас объединяет общая история и духовные корни. Мы рады вашему визиту и инициативе по созданию масштабного туристического комплекса именно в нашей области. В настоящее время разрабатывается генеральный план туристической зоны Алаколь. Мы готовы выделить участок для строительства. Акимат окажет необходимую поддержку».

СМИ напоминают, что в июне посол РК в Азербайджане Байел встречался с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым и обсуждал, в числе прочих, вопрос строительства санаторно-курортного объекта на Алаколе.

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