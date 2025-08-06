Белорусы учатся современной войне

Оперативно-тактические учения с родами войск ВВС и войск ПВО стартуют в среду в Белоруссии, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

Согласно сообщению, учения, которые продлятся до 30 августа, пройдут в два этапа. В рамках первого этапа соединения и воинские части авиации, зенитных ракетных и радиотехнических войск отработают задачи по обеспечению противовоздушного прикрытия войск и охраняемых объектов при отражении ударов с воздуха, а также проведут маневрирование зенитных ракетных подразделений.

Во втором этапе, после передислокации боевых расчетов зенитных ракетных войск и авиационной составляющей на полигон Ашулук в Российской Федерации, состоится активная фаза учений с боевой стрельбой.

По информации ведомства, в ходе учений будут апробированы новые приемы и способы применения подразделений с учетом современных требований к ведению боевых действий. Кроме того, будут отработаны вопросы боевого применения новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники в условиях активного радиоэлектронного противодействия, в том числе при борьбе с высокоточными средствами поражения и ударными беспилотниками.

Проводимые мероприятия направлены на повышение уровня подготовки командиров и штабов в управлении соединениями и воинскими частями при отражении ударов воздушного противника. Также планируется оценить готовность и способность органов военного управления и задействованных подразделений к выполнению поставленных задач.