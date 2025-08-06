Начались морские исследования маршрута в рамках Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии

Стартовали работы по морским исследованиям маршрута в рамках строительства Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии — ключевого компонента проекта «Цифровой Шелковый Путь» ( Digital Silk Way ), направленного на создание нового цифрового коридора между Европой и Азией. Исследования охватят анализ прибрежных территорий и детальное изучение морского дна. Эти работы позволят определить наиболее короткий, безопасный и экологически устойчивый маршрут для реализации стратегически важного проекта. Исследования, начатые одновременно в Азербайджане и Казахстане, продлятся до четырех недель.

Председатель Совета директоров компании AzerTelecom Эмиль Масимов и руководство компании посетили судно «Туркан», на котором будут проводиться работы по морским исследованиям маршрута, ознакомились с его техническими возможностями и современным оборудованием. Во время встречи с экипажем и инженерами судна Эмиль Масимов подчеркнул стратегическую значимость проекта: «Работы в рамках проекта Транскаспийской волоконно-оптической кабельной линии продвигаются стремительно, и с началом морских исследований маршрута мы переходим к реализации ключевого этапа строительства. На данном этапе проекта, который усилит региональную цифровую связанность и превратит Каспийское море в важнейший элемент глобальной цифровой инфраструктуры, задействованы передовые технологии и профессиональные специалисты. Уверен, что как с азербайджанской, так и с казахстанской стороны работы будут успешно завершены в соответствии с установленным графиком».

В рамках проекта будет проложена подводная волоконно-оптическая кабельная линия длиной 380 км между Сумгаитом (Азербайджан) и Актау (Казахстан) по дну Каспийского моря. С планируемой пропускной способностью до 400 Тбит/с данная подводная линия связи обеспечит возможность передачи данных большого объема. Завершение строительных работ планируется к концу 2026 года. Исполнителем проекта со стороны Азербайджана выступает компания AzerTelecom, со стороны Казахстана — компания Kazakhtelecom. Технический надзор и консалтинговую поддержку проекта осуществляет американская компания Pioneer Consulting.