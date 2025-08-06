Хидаят Мамедов бросил тень на светлый лик таможенника

В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили о завершении предварительного следствия по делу, переданному из Государственного таможенного комитета в Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. Дело связано с незаконными действиями сотрудников Хачмазской таможни и других лиц, причастных к фактам контрабанды.

Уголовное дело в отношении должностных лиц, содействовавших незаконному провозу товаров через таможенную границу Азербайджана за взятку, направлено в суд.

Следствием установлено, что старший оперуполномоченный отдела оперативных и следственных мероприятий Хачмазской таможни Хидаят Мамедов вступил в преступный сговор с бывшим сотрудником отдела поддержки таможенной деятельности объединения «Азертерминалкомплекс» Байрамом Мамедовым. 29 декабря 2024 года они по предварительному сговору содействовали незаконному ввозу на территорию страны партии электронных сигарет общей стоимостью более 427 тысяч манатов, не маркированных акцизными марками, в обмен на взятку в размере 3 тысяч манатов.

Аналогичный случай произошел 28 марта этого года. Тогда Хидаят Мамедов, получив похожее предложение от Арзу Абдуллаева и Хайсуфа Гаджиева, обеспечил контрабандный провоз партии агрохимикатов и лекарственных средств, подлежащих обязательной государственной регистрации, но не прошедших ее. Общая стоимость партии превышала 291 тысячу манатов. Взамен он получил обещание взятки в размере 3 тысяч манатов.

По результатам следствия Хидаяту Мамедову предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, в том числе за содействие контрабанде, злоупотребление должностными полномочиями, получение взятки группой лиц, а также за участие в незаконном обороте лекарственных средств. Обвинения также предъявлены Байраму Мамедову, Арзу Абдуллаеву, Мирхану Дадашеву и Хайсуфу Гаджиеву.

Решением суда в отношении Хидаята Мамедова, Байрама Мамедова и Арзу Абдуллаева избрана мера пресечения в виде ареста. Мирхан Дадашев и Хайсуф Гаджиев взяты под надзор полиции.

Уголовное дело передано в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения по существу.