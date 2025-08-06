Трамп готов простить России все

Введение санкций против России со стороны администрации США по истечении 10-дневного срока, отведенного на достижение перемирия в Украине, не является единственным возможным сценарием. Об этом сообщает газета The New York Post со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

По словам источника, администрация настойчиво добивается заключения сделки — этот вариант развития событий является предпочтительным для американского президента Дональда Трампа. При этом он подчеркнул, что введение санкций не рассматривается как неизбежное.

Трамп в середине июля выдвинул ультиматум России сроком на 50 дней. Он предупредил, что в случае отсутствия прогресса по украинскому вопросу Вашингтон введет вторичные пошлины для покупателей российской нефти и газа, однако точные параметры этих мер не уточнил. Позднее глава Белого дома сократил срок ультиматума до 10 дней — отсчет начался 29 июля. Таким образом, отведенное время истекает 8 августа.

Накануне американский президент заявил, что решение о возможном усилении санкционного давления будет принято по итогам переговоров его спецпосланника Стива Уиткоффа с российским руководством. Отметим, что в среду Уиткофф прибыл в Москву.

В Кремле считают ограничения незаконными. Там отмечают, что у России выработался «определенный иммунитет» к санкционному давлению и отвергают любые ультиматумы.

Издание Financial Times сообщает, что в качестве одного из первых шагов воздействия на Москву американская администрация рассматривает введение дополнительных мер против теневого флота России.