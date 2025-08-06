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Зеленский: Курская операция была особенной...

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12:26 1186

Президент Украины Владимир Зеленский в первую годовщину Курской операции опубликовал в своем телеграм-канале видеокадры тех событий.

«…Украинцам в очередной раз удалось доказать миру, что вполне реально ставить Россию на место и достойно отвечать на ее удары», - написал Зеленский.

По мнению президента Украины, Курская операция стала «действительно особенной», поскольку разведки мира ее не предвидели, а россияне - не ожидали.

«Когда многие в мире думали, что ситуация в тупике, украинцы показали, что будут и в дальнейшем защищать свою независимость и принуждать Россию к завершению войны», - сказал президент Украины.

Зеленский поблагодарил всех, кто был привлечен к выполнению задач в Курской области.

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