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Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Новость дня
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Жара не отступает

12:35 1392

Обнародован прогноз погоды на 7 августа.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Температура воздуха ночью составит 25–29° тепла, днем — 35–40°.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Днем в некоторых горных районах ожидается кратковременный небольшой дождь, гроза, возможен град, а ночью и утром местами туман.

Температура воздуха ночью — 23–27°, днем — 35–40°, в некоторых местах до 41°. В горах температура ночью опустится до 16–21°, днем составит 28–33°.

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