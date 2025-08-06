Жара не отступает

Обнародован прогноз погоды на 7 августа.
Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода.
Температура воздуха ночью составит 25–29° тепла, днем — 35–40°.
В регионах Азербайджана преимущественно без осадков. Днем в некоторых горных районах ожидается кратковременный небольшой дождь, гроза, возможен град, а ночью и утром местами туман.
Температура воздуха ночью — 23–27°, днем — 35–40°, в некоторых местах до 41°. В горах температура ночью опустится до 16–21°, днем составит 28–33°.