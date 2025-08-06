«Арбузный король» получил почти 20 лет колонии

По версии следствия, в 2006 году И.Алиев, занимавшийся уличной торговлей фруктами, заказал убийство компаньона по фирме «Лакомка», который намеревался выйти из бизнеса и создать собственную компанию. За устранение партнера «Ильхам-Тюльпан» заплатил 75 тысяч долларов. В 2010 году он организовал еще одно покушение — на предпринимателя Хасина Нуруллаева, которого избили бейсбольными битами у ресторана в Петербурге. Благодаря врачам потерпевший выжил.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил предпринимателя-азербайджанца Ильхама Алиева, известного как «Ильхам-Тюльпан» и «арбузный король», к почти 20 годам лишения свободы по обвинению в организации покушений на убийства бизнес-партнеров. Его предполагаемый соучастник Фуад Абдулов получил 9 лет колонии.

Следственный комитет квалифицировал действия «Ильхама-Тюльпана» как покушение на убийство, совершенное по найму из корыстных побуждений. Абдулову, по данным следствия, заплатили 100 тысяч рублей за роль водителя. Обвиняемые свою вину не признали.

Отдельный эпизод — покушение на председателя совета предпринимателей города Сертолово Леонида Колесникова в 2013 году. Тогда пистолет дал осечку, бизнесмен выжил. За это покушение «арбузный король» в 2016 году получил 10 лет заключения. Новый приговор путем частичного сложения сроков увеличил общее наказание до 19,5 лет.

«Работа по этим фигурантам продолжается, возможны новые эпизоды», — отметил замглавы уголовного розыска Санкт-Петербурга и Ленобласти Виталий Лаврищев. Следствие также проверяет причастность И.Алиева к убийству криминального авторитета в 2011 году в Выборгском районе.

«Арбузный король» был арестован в мае 2013 года. По данным следствия, он решал бизнес-конфликты с конкурентами и партнерами, заказывая их убийства. Вместе с ним были задержаны и осуждены участники его предполагаемой группировки, включая граждан Азербайджана и России, обвиненных в убийствах, покушениях и незаконном обороте оружия. Прозвище «Ильхам-Тюльпан» бизнесмен получил за счет своей первой предпринимательской деятельности — уличной торговли цветами в Петербурге. Позднее он контролировал сотни фруктово-овощных киосков, крупные рынки, а также владел ресторанами «Чинар», «Сюфря» и другими заведениями. В период наибольшей активности его структура занимала значительную долю уличной торговли города.

Согласно материалам дела, в 2012 году у «арбузного короля» возник конфликт с другим азербайджанским бизнесменом — Исламом Садыговым, открывшим ресторан «Усадьба» рядом с «Чинаром». Это обострило борьбу за клиентов и стало поводом для покушения на Л.К. — партнера Садыгова, пытавшегося урегулировать конфликт.

Хотя 10-летний срок, назначенный в 2016 году, уже истек, И.Алиев остался в СИЗО в связи с новыми делами.

«Арбузный король» ранее также попадал в светские хроники: в 2011 году он устроил роскошную свадьбу дочери в бакинском Buta Palace, на которой, по слухам, выступали Шакира, Дженнифер Лопес и Рианна. СМИ сообщали, что на гонорары звездам было потрачено до 6 миллионов долларов.