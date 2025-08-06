Зеленский популярнее Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский занял второе место в рейтинге мировых лидеров по уровню позитивного восприятия среди американцев, уступив лишь Папе Римскому. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Gallup.

Среди 14 известных мировых фигур наивысший уровень одобрения в США получил понтифик – его показатель составляет +46. Популярность Зеленского, хотя и значительно ниже, остается в положительной зоне – +18. При этом 52% опрошенных относятся к украинскому президенту положительно, 34% – отрицательно.

В рейтинге также представлены американский сенатор Берни Сандерс (+11) и президент Франции Эммануэль Макрон (-1). Пятерку лидеров замыкает член Палаты представителей США Александрия Окасио-Кортес, ее рейтинг – минус 4.

Большинство других фигур, включая предпринимателя Илона Маска (-28) и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху (-23), демонстрируют существенно отрицательные показатели.

Примечательно, что экс-президента США Дональда Трампа позитивно оценивают 41% респондентов, тогда как негативно – 57%. С января его уровень одобрения снизился на 14 пунктов. В целом рейтинги представителей администрации Трампа заметно упали: например, госсекретарь Марко Рубио потерял 24 пункта всего за несколько месяцев.

По данным Gallup, высокая поддержка Зеленского обеспечивается прежде всего за счет избирателей-демократов (+68) и независимых (+15). Среди республиканцев его рейтинг остается отрицательным – минус 23.