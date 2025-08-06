Америка наращивает присутствие у границ России

Соединенные Штаты намерены до конца года усилить военное присутствие в Финляндии, а также принять активное участие в учениях как на территории страны, так и в регионе Балтийского моря. Об этом в среду сообщили Силы обороны Финляндии.

«Военное присутствие и учения Соединенных Штатов в различных районах Финляндии и Балтийского региона включены в существующие планы и являются частью двустороннего оборонного сотрудничества между Финляндией и США. Их цель — повышение уровня готовности, укрепление оперативной совместимости и содействие региональной безопасности», – говорится в пресс-релизе.

Заместитель начальника штаба по стратегии Сами Нурми отметил, что присутствие США служит демонстрацией углубления сотрудничества и подтверждением их приверженности Финляндии и региону Балтийского моря.

В ведомстве уточнили, что усиление военного присутствия и проведение учений начались в середине июля с прибытия в Финляндию первого подразделения морской пехоты США. Американские военные, размещенные в бригаде «Уусимаа» и Береговой бригаде, пробудут в стране около месяца. Кроме того, военнослужащие США будут обучать бойцов бригады «Карелия» работе с американской техникой и ее обслуживанию.

Силы обороны Финляндии также сообщили, что военные учения во второй половине 2025 года будут масштабными и охватят армию, флот и военно-воздушные силы.

В 2024 году Хельсинки и Вашингтон подписали соглашение о сотрудничестве в области обороны (DCA), которое разрешает присутствие и обучение американских войск на территории Финляндии. Взаимодействие осуществляется в рамках этого соглашения и на основе взаимного согласия, подчеркнули в военном ведомстве.