Зеленский дал зеленый свет СБУ

Президент Украинский Владимир Зеленский согласовал несколько новых операций Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом он написал в телеграм-канале после встречи с главой ведомства Василием Малюком, на которой они обсудили проведенные против России операции.
«Благодарен за меткость. Детали публичными не делаем, но Россия чувствует последствия наших действий», — отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что особенно важны итоги работы СБУ по уничтожению российских систем ПВО в первом полугодии 2025 года.
«Это существенно помогает нашим дальнобойным ударам по объектам российской военной машины и российской военной экономики. Согласовал некоторые операции. Спасибо СБУ за силу», — добавил он.