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Зеленский дал зеленый свет СБУ

13:33 1791

Президент Украинский Владимир Зеленский согласовал несколько новых операций Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом он написал в телеграм-канале после встречи с главой ведомства Василием Малюком, на которой они обсудили проведенные против России операции.

«Благодарен за меткость. Детали публичными не делаем, но Россия чувствует последствия наших действий», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что особенно важны итоги работы СБУ по уничтожению российских систем ПВО в первом полугодии 2025 года.

«Это существенно помогает нашим дальнобойным ударам по объектам российской военной машины и российской военной экономики. Согласовал некоторые операции. Спасибо СБУ за силу», — добавил он.

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