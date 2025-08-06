Россию оставили «без крыльев»

Попытка России договориться с Эфиопией об аренде гражданских самолетов для пополнения парка отечественных авиаперевозчиков завершилась безрезультатно. Об этом сообщает издание Addis Insight со ссылкой на источники в авиационных структурах страны.

В конце июля российская делегация посетила Аддис-Абебу для проведения переговоров, однако Управление гражданской авиации Эфиопии (ECAA) отказало в инициативе, сославшись на отсутствие полномочий распоряжаться воздушными судами национального перевозчика Ethiopian Airlines.

Глава Ethiopian Airlines Group Месфин Тасев подтвердил, что компания не вела предметных переговоров с российской стороной и не достигала никаких соглашений. Он подчеркнул, что Ethiopian Airlines тесно сотрудничает с американскими партнерами и соблюдает международное и американское законодательство.

«Россия находится под санкциями США, а Ethiopian Airlines имеет сильные операционные и коммерческие связи с Соединенными Штатами. Мы не готовы брать на себя риски, связанные с возможными нарушениями международных норм», — заявил Тасев.

По данным портала Ch-aviation, переговоры касались возможности заключения соглашения о «мокром лизинге» — аренде самолетов вместе с экипажами для внутренних перевозок на территории России. Переговоры вел торговый представитель РФ в Эфиопии Ярослав Тарасюк.

Это не первая попытка российских властей найти альтернативные источники воздушных судов после начала войны в Украине и последовавших санкций. Ранее с аналогичными предложениями российские чиновники обращались к властям Казахстана, Кыргызстана, Кувейта и Катара. Однако никаких соглашений официально достигнуто не было.

Нехватка новых самолетов стала критической для российских авиакомпаний, которые лишились возможности закупать и обслуживать авиалайнеры Boeing и Airbus. До 2022 года на эти два производителя приходилось около двух третей всего авиапарка гражданской авиации России и более 90% всех пассажирских перевозок.

Ситуация осложняется тем, что в начале 2025 года правительство РФ приняло решение сократить план по выпуску отечественных самолетов на 50%. Это может еще больше усилить дефицит воздушных судов на внутреннем рынке.