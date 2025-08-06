USD 1.7000
EUR 1.9683
RUB 2.1256
Подписаться на уведомления
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Новость дня
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Россию оставили «без крыльев»

13:52 1044

Попытка России договориться с Эфиопией об аренде гражданских самолетов для пополнения парка отечественных авиаперевозчиков завершилась безрезультатно. Об этом сообщает издание Addis Insight со ссылкой на источники в авиационных структурах страны.

В конце июля российская делегация посетила Аддис-Абебу для проведения переговоров, однако Управление гражданской авиации Эфиопии (ECAA) отказало в инициативе, сославшись на отсутствие полномочий распоряжаться воздушными судами национального перевозчика Ethiopian Airlines.

Глава Ethiopian Airlines Group Месфин Тасев подтвердил, что компания не вела предметных переговоров с российской стороной и не достигала никаких соглашений. Он подчеркнул, что Ethiopian Airlines тесно сотрудничает с американскими партнерами и соблюдает международное и американское законодательство.

«Россия находится под санкциями США, а Ethiopian Airlines имеет сильные операционные и коммерческие связи с Соединенными Штатами. Мы не готовы брать на себя риски, связанные с возможными нарушениями международных норм», — заявил Тасев.

По данным портала Ch-aviation, переговоры касались возможности заключения соглашения о «мокром лизинге» — аренде самолетов вместе с экипажами для внутренних перевозок на территории России. Переговоры вел торговый представитель РФ в Эфиопии Ярослав Тарасюк.

Это не первая попытка российских властей найти альтернативные источники воздушных судов после начала войны в Украине и последовавших санкций. Ранее с аналогичными предложениями российские чиновники обращались к властям Казахстана, Кыргызстана, Кувейта и Катара. Однако никаких соглашений официально достигнуто не было.

Нехватка новых самолетов стала критической для российских авиакомпаний, которые лишились возможности закупать и обслуживать авиалайнеры Boeing и Airbus. До 2022 года на эти два производителя приходилось около двух третей всего авиапарка гражданской авиации России и более 90% всех пассажирских перевозок.

Ситуация осложняется тем, что в начале 2025 года правительство РФ приняло решение сократить план по выпуску отечественных самолетов на 50%. Это может еще больше усилить дефицит воздушных судов на внутреннем рынке.

Ахмедов выступал против конституционного строя
Ахмедов выступал против конституционного строя
14:14 479
Зеленский дал зеленый свет СБУ
Зеленский дал зеленый свет СБУ
13:33 1794
Глава МИД Израиля раскритиковал Россию: «Палестинцы научились пропаганде у вас»
Глава МИД Израиля раскритиковал Россию: «Палестинцы научились пропаганде у вас» видео
13:15 1158
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле видео; обновлено 13:00
13:00 4537
Президента Додика лишили должности: Будут новые выборы
Президента Додика лишили должности: Будут новые выборы
12:42 1872
«Арбузный король» получил почти 20 лет колонии
«Арбузный король» получил почти 20 лет колонии
12:38 2719
Трамп может обрушить российские банки
Трамп может обрушить российские банки The Telegraph
11:59 2831
Минэнерго Украины: «Российский удар был против отношений с Азербайджаном, США и Европой»
Минэнерго Украины: «Российский удар был против отношений с Азербайджаном, США и Европой» обновлено 14:25; видео
14:25 7036
Что искали сирийские повстанцы у Путина?
Что искали сирийские повстанцы у Путина? горячая тема; все еще актуально
02:01 5347
Хидаят Мамедов бросил тень на светлый лик таможенника
Хидаят Мамедов бросил тень на светлый лик таможенника
10:56 2828
Азербайджан вкладывает большие инвестиции и в Казахстан
Азербайджан вкладывает большие инвестиции и в Казахстан
10:36 1860

ЭТО ВАЖНО

Ахмедов выступал против конституционного строя
Ахмедов выступал против конституционного строя
14:14 479
Зеленский дал зеленый свет СБУ
Зеленский дал зеленый свет СБУ
13:33 1794
Глава МИД Израиля раскритиковал Россию: «Палестинцы научились пропаганде у вас»
Глава МИД Израиля раскритиковал Россию: «Палестинцы научились пропаганде у вас» видео
13:15 1158
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле видео; обновлено 13:00
13:00 4537
Президента Додика лишили должности: Будут новые выборы
Президента Додика лишили должности: Будут новые выборы
12:42 1872
«Арбузный король» получил почти 20 лет колонии
«Арбузный король» получил почти 20 лет колонии
12:38 2719
Трамп может обрушить российские банки
Трамп может обрушить российские банки The Telegraph
11:59 2831
Минэнерго Украины: «Российский удар был против отношений с Азербайджаном, США и Европой»
Минэнерго Украины: «Российский удар был против отношений с Азербайджаном, США и Европой» обновлено 14:25; видео
14:25 7036
Что искали сирийские повстанцы у Путина?
Что искали сирийские повстанцы у Путина? горячая тема; все еще актуально
02:01 5347
Хидаят Мамедов бросил тень на светлый лик таможенника
Хидаят Мамедов бросил тень на светлый лик таможенника
10:56 2828
Азербайджан вкладывает большие инвестиции и в Казахстан
Азербайджан вкладывает большие инвестиции и в Казахстан
10:36 1860
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться