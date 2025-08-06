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Курс на Европу: экспорт Молдовы в ЕС бьет рекорды

14:07 403

Европейский союз стал главным торговым партнером Молдовы — на его долю приходится более двух третей всего экспорта республики, заявила вице-премьер, министр экономического развития Дойна Нистор.

По ее словам, сейчас на ЕС приходится более 67% всего молдавского экспорта, тогда как в 2013 году этот показатель составлял лишь 46,8%. В то же время доля поставок в страны СНГ сократилась с 38% до 6,8%, из которых только 3,3% — это экспорт в Россию.

Такая трансформация, по мнению министра, не была случайной — она стала результатом целенаправленной экономической политики. Одним из ключевых факторов стало вступление в силу в 2016 году Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС, которое отменило большинство таможенных пошлин и упростило доступ молдавских товаров на европейский рынок. Дополнительным стимулом стала временная либерализация торговли с ЕС, одобренная Еврокомиссией в 2022 году сроком на три года — она распространяется на ряд молдавских сельскохозяйственных товаров.

По словам Нистор, параллельно в Молдове активно внедряются европейские стандарты качества и безопасности продукции. Все больше предпринимателей инвестируют в модернизацию производств, стремясь соответствовать требованиям европейского рынка. Министр подчеркнула, что расширение квот на экспорт молдавских фруктов открывает реальные возможности для увеличения поставок в Европу. Она выразила уверенность, что в ближайшие годы экспорт в ЕС продолжит расти, а Молдова будет и далее укреплять свои позиции на европейском рынке.

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