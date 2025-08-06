Российский военный расстрелял мирного жителя

Российский военнослужащий расстрелял мирного жителя Донецкой области, который пытался эвакуироваться из опасного региона. Прокуратура начала расследование по факту военного преступления.

На видео, которое было найдено в одном из Telegram-каналов, видно, как мужчина, держа чемодан с личными вещами, идет по обочине дороги в направлении эвакуации. В этот момент российский солдат, находясь в засаде в разрушенном здании, прицелился и открыл огонь, убив гражданского.

Следственные действия по делу начались сразу после инцидента. Внесены сведения о военном преступлении, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Донецкая областная прокуратура и Служба безопасности Украины проводят расследование, устанавливая все обстоятельства происшествия и тех, кто может быть причастен к убийству мирного жителя.