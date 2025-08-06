USD 1.7000
EUR 1.9683
RUB 2.1256
Подписаться на уведомления
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
Новость дня
Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Российский военный расстрелял мирного жителя

видео
14:10 634

Российский военнослужащий расстрелял мирного жителя Донецкой области, который пытался эвакуироваться из опасного региона. Прокуратура начала расследование по факту военного преступления.

Как сообщает Донецкая областная прокуратура, инцидент произошел в поселке Удачное Покровского района.

На видео, которое было найдено в одном из Telegram-каналов, видно, как мужчина, держа чемодан с личными вещами, идет по обочине дороги в направлении эвакуации. В этот момент российский солдат, находясь в засаде в разрушенном здании, прицелился и открыл огонь, убив гражданского.

Следственные действия по делу начались сразу после инцидента. Внесены сведения о военном преступлении, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Донецкая областная прокуратура и Служба безопасности Украины проводят расследование, устанавливая все обстоятельства происшествия и тех, кто может быть причастен к убийству мирного жителя.

Ахмедов выступал против конституционного строя
Ахмедов выступал против конституционного строя
14:14 484
Зеленский дал зеленый свет СБУ
Зеленский дал зеленый свет СБУ
13:33 1799
Глава МИД Израиля раскритиковал Россию: «Палестинцы научились пропаганде у вас»
Глава МИД Израиля раскритиковал Россию: «Палестинцы научились пропаганде у вас» видео
13:15 1159
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле видео; обновлено 13:00
13:00 4541
Президента Додика лишили должности: Будут новые выборы
Президента Додика лишили должности: Будут новые выборы
12:42 1876
«Арбузный король» получил почти 20 лет колонии
«Арбузный король» получил почти 20 лет колонии
12:38 2723
Трамп может обрушить российские банки
Трамп может обрушить российские банки The Telegraph
11:59 2834
Минэнерго Украины: «Российский удар был против отношений с Азербайджаном, США и Европой»
Минэнерго Украины: «Российский удар был против отношений с Азербайджаном, США и Европой» обновлено 14:25; видео
14:25 7042
Что искали сирийские повстанцы у Путина?
Что искали сирийские повстанцы у Путина? горячая тема; все еще актуально
02:01 5347
Хидаят Мамедов бросил тень на светлый лик таможенника
Хидаят Мамедов бросил тень на светлый лик таможенника
10:56 2831
Азербайджан вкладывает большие инвестиции и в Казахстан
Азербайджан вкладывает большие инвестиции и в Казахстан
10:36 1860

ЭТО ВАЖНО

Ахмедов выступал против конституционного строя
Ахмедов выступал против конституционного строя
14:14 484
Зеленский дал зеленый свет СБУ
Зеленский дал зеленый свет СБУ
13:33 1799
Глава МИД Израиля раскритиковал Россию: «Палестинцы научились пропаганде у вас»
Глава МИД Израиля раскритиковал Россию: «Палестинцы научились пропаганде у вас» видео
13:15 1159
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле
Встреча Путина и Уиткоффа в Кремле видео; обновлено 13:00
13:00 4541
Президента Додика лишили должности: Будут новые выборы
Президента Додика лишили должности: Будут новые выборы
12:42 1876
«Арбузный король» получил почти 20 лет колонии
«Арбузный король» получил почти 20 лет колонии
12:38 2723
Трамп может обрушить российские банки
Трамп может обрушить российские банки The Telegraph
11:59 2834
Минэнерго Украины: «Российский удар был против отношений с Азербайджаном, США и Европой»
Минэнерго Украины: «Российский удар был против отношений с Азербайджаном, США и Европой» обновлено 14:25; видео
14:25 7042
Что искали сирийские повстанцы у Путина?
Что искали сирийские повстанцы у Путина? горячая тема; все еще актуально
02:01 5347
Хидаят Мамедов бросил тень на светлый лик таможенника
Хидаят Мамедов бросил тень на светлый лик таможенника
10:56 2831
Азербайджан вкладывает большие инвестиции и в Казахстан
Азербайджан вкладывает большие инвестиции и в Казахстан
10:36 1860
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться