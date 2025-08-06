Ахмедов выступал против конституционного строя

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в отношении Имамверди Ахмедова, обвиняемого в организации преступлений против конституционного строя государства.

Как сообщает haqqin.az, на заседании под председательством судьи Дадаша Иманова был зачитан приговор. Согласно ему, Имамверди Ахмедов приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима.

Предварительное следствие по уголовному делу в отношении И. Ахмедова, обвиняемого по статье 28,278.2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики (подготовка действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя Азербайджанской Республики, в том числе его светского характера, или на нарушение территориальной целостности, либо на захват власти с применением насилия, совершенная на почве религиозной вражды, религиозного радикализма или религиозного фанатизма), проводилось СГБ. Согласно обвинению, с апреля 2023 года Ахмедов занимался деятельностью, направленной на насильственное изменение конституционного строя на территории Азербайджанской Республики путем организации беспорядков, применения насилия в отношении представителей власти, а также проведения вооруженной подготовки различных лиц с той же целью. В результате оперативных мероприятий, проведенных СГБ, преступная деятельность Ахмедова была пресечена, он был задержан.