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В Азербайджане арестован ключевой наркоторговец

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14:27 200

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД в ходе операции в Джалилабадском районе изъяли 30 кг марихуаны, ввезенной в страну контрабандным путем.

Как сообщили в ведомстве, был задержан 50-летний житель района Эльшан Шаммадов. Следствием установлено, что он в разное время действовал в сговоре с гражданами Ирана и являлся одним из ключевых организаторов оборота наркотиков на территории Азербайджана.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Суд избрал в отношении Шаммадова меру пресечения в виде ареста.

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