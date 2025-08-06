Трамп создал для Индии сложную «головоломку»

После угроз президента США Дональда Трампа Индия столкнулась с дилеммой: прекратить закупки нефти у России или заплатить экономическую цену и смириться с пошлинами, пишет Financial Times (FT).

Газета отмечает, что отказ от импорта российской нефти может стать для Индии непростым шагом, и теперь Нью-Дели предстоит разобраться с «головоломкой». Индия является третьим по величине мировым импортером нефти, поэтому возникшая дилемма носит не только геополитический, но и сугубо практический характер. Издание отмечает, что страна может столкнуться со сложностями при попытке перестроить систему поставок энергоносителей.

Согласно данным, собранным аналитической компанией по сырьевым рынкам Kpler, Индия закупает около 90% своей сырой нефти за рубежом и с 2023 года является крупнейшим рынком сбыта российской нефти, поставляемой морским путем. Так, страна ежедневно ввозит около 5 млн баррелей нефти, из которых 2 млн поступают из России.

«Где Индия просто так возьмет 2 млн баррелей сырой нефти в день? Полная замена российских баррелей – задача не из легких», – рассказал изданию ведущий аналитик Kpler Сумит Ритолия. Эксперт выразил сомнение, что Индия откажется от российской нефти, однако указал на готовность властей диверсифицировать каналы поставок.

Он отметил, что цены на нефть из стран Персидского залива подвержены постоянным колебаниям, тогда как закупка африканских сортов увеличила бы нестабильность логистики. При этом поставки из Латинской Америки, по словам Ритолии, остаются ограниченными.

По словам источника FT, НПЗ Индии действуют в полном соответствии с правилами, а против российской нефти не вводились прямые санкции – в отличие от поставок из Ирана и Венесуэлы. «Мы не покупаем нефть, находящуюся под санкциями», – подчеркнул он.

По его словам, Нью-Дели продолжит покупать российскую нефть, так как у нее нет альтернативы. «Если Индия не будет покупать у третьего по величине поставщика нефти в мире, на долю которого приходится 10% мировой добычи, то откуда возьмутся альтернативные поставки?» – задается вопросом источник.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал повысить тарифы для Индии за покупку российской нефти. По его словам, «им безразлично, сколько людей в Украине погибает от российской военной машины». Конкретные цифры он не озвучил, но дал понять, что последствия будут ощутимыми. В ответ в Нью-Дели заявили, что закупки российской нефти — вынужденная мера на фоне действий Запада. Индийская сторона также напомнила, что США и страны ЕС продолжают приобретать у Москвы отдельные категории товаров, например, удобрения и металл.