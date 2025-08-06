Альфонс Велиев получил 8 лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу 36-летнего Хаяма Велиева, обвиняемого в мошенничестве в отношении женщин, с которыми он вступал в близкие отношения.

Как сообщает haqqin.az, ранее судимый за мошенничество и другие преступления Велиев знакомился с обеспеченными женщинами, представлялся бизнесменом и состоятельным человеком, устанавливал с ними близкие отношения, после чего особым образом обманывал их и завладевал их деньгами.

Согласно обвинению, Велиев заложил в ломбард автомобиль одной из своих знакомых и получил за него кредит в размере 6000 манатов. Также он присвоил ее планшет стоимостью 1700 манатов.

Другой пострадавшей он представился обеспеченным мужчиной, а своего отца — владельцем строительной компании. Пообещал жениться на ней. Узнав, что женщина хочет продать свой автомобиль марки Lexus LX-570, он продал машину за 68 тысяч манатов. Обещал добавить к этой сумме собственные средства и подарить женщине автомобиль марки Porsche. Также взял у нее дополнительно 10 тысяч долларов якобы за оформление документов. Общий ущерб, причиненный этой женщине, составил 85 тысяч манатов.

Другую женщину он обманул аналогичным способом. После знакомства с Хаямом она сообщила, что хочет обменять свой автомобиль. Машина марки Mercedes была продана за 27 тысяч долларов, однако Велиев не передал вырученные средства владелице, присвоив себе 45 тысяч манатов.

Следствием установлено, что Хаям также обманул еще одну женщину на 17 тысяч манатов. Познакомился с ней через социальные сети, между ними завязались отношения. Узнав, что женщина копит деньги на первоначальный взнос для покупки квартиры через агентство MIDA, он завладел ее средствами в размере более 20 тысяч манатов.

Из показаний потерпевших стало известно, что во время знакомства Хаям представлялся бизнесменом, говорил, что его отец занимает высокую должность в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, а мать — главный врач одной из больниц.

Сам обвиняемый свою вину не признал, назвал выдвинутые против него обвинения необоснованными и заявил, что они продиктованы личными мотивами. Он утверждает, что не имел намерений обманывать женщин, с которыми вступал в отношения.

Также выяснилось, что после совершения этих преступлений Велиев уехал в Турцию, где прожил около года. Вернувшись в Азербайджан, он был арестован в связи с поступившими жалобами.

Суд приговорил Хаяма Велиева к 8 годам лишения свободы.