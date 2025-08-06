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Доходы бюджета Азербайджана превысили прогноз

16:25 770

За январь–июль 2025 года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 23 480,9 млн манатов, что на 707,9 млн манатов, или на 3,1% выше прогноза, сообщили в Министерстве финансов.

Поступления по линии Госналоговой службы достигли 10 560,8 млн манатов, превысив прогноз на 598 млн манатов (6%). Доходы Госслужбы по вопросам имущества составили 26,9 млн манатов, что на 6,9 млн (34,4%) больше прогноза. Прочие поступления достигли 488 млн манатов, что в 2,96 раза (на 323,3 млн) выше ожидаемого уровня. Трансферты из Государственного нефтяного фонда составили 8 447,3 млн манатов, что соответствует 100% прогноза.

В то же время поступления от Госкомтаможни составили 3 589,2 млн манатов, что на 102,8 млн (2,8%) меньше прогноза, а доходы от платных услуг бюджетных организаций – 368,7 млн манатов, что на 117,5 млн (24,2%) ниже запланированного.

Расходы бюджета за этот период составили 19 944,6 млн манатов при прогнозе в 20 586,9 млн, что соответствует 96,9% исполнения.

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