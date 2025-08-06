Сын Пезешкиана о зрелости в отношениях с Азербайджаном

Юсеф Пезешкиан, сын президента Ирана, в ответ на критику радикальных кругов по поводу развития отношений между Ираном и Азербайджаном опубликовал обращение, в котором подчеркнул важность ответственного подхода к подобным вопросам.

«Действия, которые мы предпринимаем, имеют последствия, от которых невозможно уклониться. Одним из признаков зрелости является то, что, прежде чем высказаться, мы не только должны быть уверены в правоте своих слов, но и подумать о возможных последствиях, взвесить их и быть готовыми принять результаты», — написал он.

Он обратил внимание на то, что некоторые публичные деятели в последнее время регулярно заявляют о том, что «Азербайджан во время войны помогал Израилю». По его словам, прежде чем выдвигать такие обвинения, необходимо задаться вопросом: какие имеются доказательства, документы, разведданные или свидетельства, в том числе от граждан Ирана, проживающих в Азербайджане? По его утверждению, подобных подтверждений не существует, и ни одна из иранских спецслужб такие обвинения не поддерживала.

Он также задался вопросом: какой выгодой для страны может обернуться подобное обвинение? «Хотим ли мы, чтобы будущее отношений с Азербайджаном было напряжённым и разрушительным?» — написал он.

По мнению Пезешкиана, у Ирана есть три сценария взаимодействия с Азербайджаном.

Первый — война. Либо инициировать ее, либо спровоцировать Азербайджан на военный конфликт. Он подчеркнул, что этот сценарий не только не является официальной позицией Ирана, но и в принципе не отвечает интересам страны. «К сожалению, подобные обвинения толкают страну именно в этом направлении, — отметил он. — Когда кто-то говорит, что Азербайджан помог Израилю в войне, это означает, что он считает Азербайджан врагом. А если мы называем кого-то врагом — значит, должны с ним воевать. Не думаю, что разумные люди в стране действительно этого хотят».

Второй сценарий — оставить отношения с Азербайджаном в подвешенном состоянии: ни войны, ни мира. По его словам, сторонники этого пути исходят из того, что Азербайджан — враг, но прямой военный конфликт невозможен. Однако и этот сценарий, по его мнению, невыгоден для Ирана: «Если ты с кем-то враждуешь, будь готов к ответным действиям. И война не обязательно военная: можно голосовать против тебя в международных организациях, занимать враждебную позицию, наносить экономический ущерб».

Третий сценарий — сосуществование. Несмотря на разногласия, Пезешкиан считает возможным и необходимым сотрудничество с Азербайджаном. «Ни одна пара стран и правительств не совпадают по всем политическим вопросам и управленческим подходам. Разногласия — это нормально. Но даже при расхождении интересов можно найти общие точки соприкосновения и работать вместе. В экономике, торговле и даже в сфере безопасности мы можем быть полезны друг другу», — отметил он.

В завершение он подчеркнул, что многие критики могут руководствоваться благими намерениями, но не осознают, что их риторика вредит не только Ирану, но и всему мусульманскому миру, играя на руку Израилю: «Давайте будем осторожны, чтобы не стать, пусть и неосознанно, инструментом израильской политики».