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Американцы закрыли три базы в Сирии и передали их курдам

16:43 617

Американские военные закрыли три базы в Сирии и передали их под контроль курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) в рамках плана по сокращению военного контингента в регионе, говорится в отчете Пентагона.

Согласно документу, в мае военнослужащие США и страны-партнеры по коалиции против ИГИЛ покинули базы Mission Support Site Green Village, H2 и Mission Support Site Euphrates. Американские силы «либо демонтировали и вывезли, либо передали инфраструктуру» СДС, входящим в антитеррористическую коалицию под руководством США, отмечается в отчете.

Также говорится, что военнослужащие, ранее находившиеся на этих трех базах, либо были переброшены на другие объекты в Сирии и Ираке, либо вернулись домой после завершения службы, однако точное число не раскрывается.

Американские СМИ отмечают, что Пентагон вывел в общей сложности около 500 военнослужащих, а в Сирии сохраняется контингент численностью около 1,4 тысячи военных. По планам США намерены сократить свое присутствие до одной базы и менее тысячи военнослужащих.

Вывод войск происходит на фоне напряженного переходного периода для нового сирийского правительства, которое в декабре прошлого года свергло Башара Асада и с тех пор сталкивается с трудностями в сдерживании межконфессиональных столкновений в стране.

В отчете также говорится, что США покинули район, где сохраняются напряженные отношения между СДС и арабскими племенными лидерами, которые рассматривают курдские формирования как оккупантов, выборочно распределяющих ресурсы и предоставляющих защиту с учетом культурных предпочтений. Без посредничества американских войск, сглаживавших эти разногласия, ожидается обострение напряженности между этими группами, подчеркивается в документе.

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