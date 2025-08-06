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Как семья Эльдара Махмудова легализовывала в Британии украденные миллионы

16:53 891

В Великобритании юриста Рори Фордейса оштрафовали на 32 500 фунтов стерлингов (примерно 42 000 долларов) за халатность при проверке средств, связанных с семьей бывшего министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова. Об этом сообщает Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (англ. Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) со ссылкой на решение Дисциплинарного трибунала юристов Великобритании (SDT).

Фордейс также лишен права занимать руководящие или комплаенс-должности в юридических фирмах сроком на пять лет. Кроме того, юрист должен дополнительно оплатить судебные издержки в размере 50 000 фунтов стерлингов (около 64 000 долларов).

Трибунал охарактеризовал проверки Фордейса как «поверхностные, несистемные и наивные». В суде было установлено, что с 2013 по апрель 2015 года на счет юридической фирмы Taylor Fordyce, директором которой являлся Фордейс, дважды поступали крупные суммы от членов семьи сына бывшего министра национальной безопасности Азербайджана, Анара Махмудова.

Одним из таких переводов — свыше 1,9 миллиона фунтов стерлингов — компания Continental Properties Limited воспользовалась для покупки коммерческой недвижимости в Южной Англии. Хотя точный адрес недвижимости не был раскрыт, OCCRP отмечает, что в мае 2015 года Continental Properties приобрела в городе Ньюбери имущество стоимостью 1,85 миллиона фунтов стерлингов (примерно 2,9 миллиона долларов), в котором расположены магазины Pizza Hut, Greggs и Salvation Army.

SDT пришел к выводу, что Фордейс чрезмерно полагался на противоречивую информацию, предоставленную представителями Махмудова, и предпочел провести сделку по покупке недвижимости без запроса необходимых документов.

Заместитель директора международной антикоррупционной организации Spotlight on Corruption Хелен Тейлор заявила, что этот случай вызывает новые вопросы о проникновении средств азербайджанского происхождения в сектор недвижимости Великобритании.

В предыдущем расследовании OCCRP отмечалось, что семья Махмудова создала в Европе бизнес-империю стоимостью не менее 100 миллионов евро. Указанная недвижимость в тот список не входила. Адвокат семьи Махмудовых ранее заявил OCCRP, что состояние семьи ведет свое происхождение с XIX века и все активы зарегистрированы законным образом.

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