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Судят начфина Мирзоева

Инара Рафикгызы
17:00 343

В Бакинском военном суде состоялось заседание по уголовному делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Намика Мирзоева, исполнявшего обязанности начальника финансовой службы корпуса № Минобороны.

Как сообщает haqqin.az, заседание прошло под председательством судьи Билала Мамедова. В ходе процесса были уточнены анкетные данные обвиняемого, после чего суд принял решение о передаче дела в основное судебное разбирательство.

Следующее заседание назначено на 20 августа.

Напомним, Намик Мирзоев был задержан в августе прошлого года в результате оперативных мероприятий СГБ. Ему предъявлено обвинение по статье 179.4 УК Азербайджана (присвоение или растрата в особо крупном размере).

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