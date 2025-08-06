Венецианский кинофестиваль «взломали»

Хакеры взломали сервера Венецианского кинофестиваля, получив доступ к персональным данным его участников, сообщает издание Hollywood Reporter.

«Венецианский фестиваль подтвердил, что стал жертвой кибератаки, которая скомпрометировала персональные данные аккредитованных участников мероприятия в этом году, включая прессу», – говорится в публикации издания.

Организаторы фестиваля разослали уведомления, в которых сообщили, что кибератака произошла 7 июля. Неизвестные злоумышленники скопировали данные, хранившиеся на серверах фестиваля, включая имена участников, их электронные адреса, номера телефонов, налоговые идентификаторы и почтовые адреса.