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Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым
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Трамп готовится к отдельной встрече с Ильхамом Алиевым

Россияне наступают у границы Днепропетровской области

17:19 102

Российские войска продвинулись у границы Днепропетровской области в районе Новохатского, сообщает украинский аналитический ресурс «Deep State».

Согласно информации, россияне усилили позиции в Серебрянском лесничестве, а также возле Торского, Голубовки, Новохатского и Александро-Калинового.

Серебрянское лесничество находится в непосредственной близости от административной границы Луганской области. Российская армия продолжает давление с целью полного захвата региона.

Активизация боевых действий фиксируется также на Лиманском, Купянском, Новопавловском и Торецком направлениях.

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