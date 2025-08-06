Россияне наступают у границы Днепропетровской области

Российские войска продвинулись у границы Днепропетровской области в районе Новохатского, сообщает украинский аналитический ресурс «Deep State».

Согласно информации, россияне усилили позиции в Серебрянском лесничестве, а также возле Торского, Голубовки, Новохатского и Александро-Калинового.

Серебрянское лесничество находится в непосредственной близости от административной границы Луганской области. Российская армия продолжает давление с целью полного захвата региона.

Активизация боевых действий фиксируется также на Лиманском, Купянском, Новопавловском и Торецком направлениях.